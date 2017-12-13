Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Manisaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından konuşan Şenol Güneş,''İyi bir takımla oynadık. Dinamik bir takım. Az oynayan oyuncularımızı oynatmaya çalıştık. Genç oyuncularımıza da şans verdik. Böyle maçta olmaması gereken kartlar oldu. Çok fazla kart çıktı. Biz genç oyunculardan da her şeyden de memnunuz yani.'' ifadelerini kullandı.

Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili sorulan soruyu cevaplamayan Şenol Güneş, ''Kamuoyu o konuyu değerlendirir. Ben o konulara girmem. Hafta sonu Osmanlıspor ile oynayacağız. O maça hazırlanacağız.'' dedi.

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