Beşiktaş yeniden lige odaklanmak istiyor...

Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazarak tüm Türkiye’yi gururlandıran Siyah-Beyazlılar şimdi ligde şampiyonluk yarışından kopmamak için Kayserispor maçına odaklanmaya çalışıyorlar. Ligde de istikrarı yakalamak isteyen Beşiktaş’ta zorlu Kayserispor deplasmanı öncesi Fenerbahçe’nin de Bursaspor’u yenmesi teknik direktör Şenol Güneş’in işi sıkı tutmasına neden oluyor. Ligde aynı puandaki Kayserispor maçının önemini oyuncularına anlatan Güneş, Fenerbahçe’nin de kazanmasıyla takımını uyardı. Tecrübeli teknik adam, “Bu sezon çok daha iddialı bir yarış olacak. Bu da şimdiki sıralamayı gösterdi. Üstteki her takımın şampiyonluk için şansı var. Kayseri ile aynı puandayız çok disiplinli , sert oynayan bir takım. Belki de bu şu ana kadar ki en zor deplasmanlardan birine çıkacağız” dedi.

''ŞUBATA KADAR MAÇ YOK''

Teknik direktör Şenol Güneş talebeleriyle yaptığı toplantıda ligdeki durumlarını da açıkça ortaya koydu... Siyah-Beyazlılar’ın tecrü- beli hocası, ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin 3 puanı aldığı Bursaspor deplasmanı için de, “Şu an Fenerbahçe üzerimizde. Aradaki makasın açılmaması için bu karşılaşmayı kazanmaktan başka çaremiz yok. Şampiyonlar Ligi bitti bunu unutun. Şubat’a kadar maç yok. Ligin arasına kadar hiç kayıp yaşamamalı- yız” dediği öğrenildi.