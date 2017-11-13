Seray Sever'den Aleyna'ya: Şuursuz!

Eğitimin çok önemli olduğunu ifade eden Seray Sever, Aleyna Tilki'yi "şuursuz" olarak nitelendirdi.



ALEYNA ÇOK KIZACAK



Vatan’ın haberine göre, genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin özgüven dolu açıklamaları, oyuncu Seray Sever'e soruldu. "Eğitim çok önemli" diye söze başlayan Seray Sever, Aleyna Tilki'nin haddini aşan açıklamalar yaptığını ifade etti. Sever'in bu sözleri Aleyna'yı kızdıracağa benziyor.

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