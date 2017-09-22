Serdar Ali Çelikler: Ali Palabıyık ataması ile bir kez daha: Derbilere yabancı hakem şart

Eğer futbol konuşalım istiyorsak, daha maç başlamadan hakem üzerinden spekülasyon yapılsın istemiyorsak, daha maç gününe 48 saatten fazla varken kendimizi “Bizi kimse sevmiyor, bize operasyon yapılıyor...” psikozuna sokmak istemiyorsak, zaten kimseye güvenmediğimiz; güvenemediğimiz şu futbol ortamında iyiden iyiye güven bunalımı yaşamak istemiyorsak, derbilere ve kritik maçlara yabancı hakem çağırmamız şart.

Ali Palabıyık ligimizin kalburüstü hakemlerinden biri olarak görev yapıyordu. Palabıyık zaman zaman iyi zaman zaman da kötü performanslar sergiledi. Normaldir. Ama Ali Palabıyık’ı, tüm hatalarına karşın farklı kılan özelliklerinden biri olan ‘eyyamsızlık’ özelliği geçen seneden itibaren kaybolmaya yüz tuttu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında da Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçında da verdiği kararlar doğru olsa da etki altında kalıp sonrasında eyyama başladı. Yani ‘cesur’ gördüğümüz Palabıyık bile eyyam tuzağına yakalanmaya başladı. Şimdi hem Beşiktaşlılar “Ooo zaten düşmanımız...” diyerek hem de Fenerliler, “Ooo Beşiktaş’la barışmaya gönderildi...” diyerek hakemden şikayet ediyor. Basit bir hakem ataması, hakemin geçmiş referansları ve sonsuz güvensiz futbol ortamımız dolayısıyla en çok konuşulan konu oluyor. Kaybeden takıma da hakem özrü imkanı tanıyor.

Oysa TFF misal İspanyol, Alman ya da Macar bir hakem atasa hakemin ne Türkiye ile bir işi olduğundan ne Beşiktaş ne de Fener ile bir lig maçı referansı olmadığından bu tür tartışmalar marjinalleşir. Hakemin mutlak ve muhakkak bilinçli bir hata yapacağını düşünen radikal fanatikler de bilinçli olmasa da bilinçaltından muhakkak bir takım yanlış kararlar vereceğine inanan sıradan taraftarlar da (bunların sayısı daha çok) yabancı hakemden memnun olacaktır. Maçtan sonra en fazla hakemin iyi ya da kötü bir performans sergilediği konuşulacaktır. Bu lokal baskı altında kalma hali sadece Türk hakemlerine de özgü değil. Ben TFF Başkanı olsam Avrupa futbol kamuoyuna ‘Hakemlerin de futbolcular gibi serbest dolaşıma açılması gerektiği’ fikrini ortaya atardım. Bizim derbimizi İtalyan; İtalya derbisini Ali Palabıyık yönetsin.

BEIN SPORTS’A TEŞEKKÜRLER

Eleştirmeye geldi mi, eleştiriyoruz. Misal son günlerde yönetmen hataları yine sıklıkla olmaya başladı. Eksiklik gördükçe söylüyor ifade ediyoruz. Ama iyi bir uygulama oldu mu, hele hele dile getirdiğimiz konuların gerçekleştiğini görünce teşekkür etmek de gerek. Takipçilerim bilirler, uzun yıllardır Türk futbolunun uluslararası platformlarda yayınlanması gerektiğini söylüyordum. Yabancı TV’lerde özet görüntülerin yayınlanması gerektiğini ifade ediyordum. beIN Sports bu uygulamaya geçti. ABD’den MENA ve Orta Doğu ülkelerine; Fransa’dan İspanya’ya kadar bazı ülkelerde özetler hatta bazen maçlarımız yayınlanacak. Emin olun bu uygulama birkaç yıl sürsün ligimizin cazibesi de artacak. Teşekkürler ve tebrikler beIN Sports.

FİNALİ VODAFONE PARK’A 2024’Ü ALMANYA’YA

Yıldırım Demirören’in en büyük propagandalarından biri de ‘Hedef 2024 idi’. Demirören’e göre 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinin bize verilme ihtimali de çok yüksekti. Üstüne bir de Ceferin Türkiye’ye gelip 2019 Avrupa Süper Kupa Finali’nin Vodafone Park’ta olduğu açıkladı. Ama Alman basını yavaş yavaş dökülmeye başladı. Ceferin, 2024 için Almanya’ya söz vermişti. Vodafone Park’a final verilmesi sus payı idi. Bakalım gerçekler ne zaman ortaya çıkacak. Demirören’in Ceferin’i, gerçekten bizi kandırıp 2024 finallerini Almanya’ya mı verdi?