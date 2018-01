Öncelikle gerçekçi olalım. Arda Turan son 2 yıldır özellikle son 1,5 yıldır futbolundan başka her şeyi ile konuşuldu. Türkiye’de yaptığı hatalar Barcelona cephesinde daha fazla önemsendi. Barcelona medyasına göre de alemleri ile meşhur olmuştu. Türkiye’den başka hiçbir yerde Barcelona futbolcusu olarak saygı görmediğinden Barcelona-‘Gizli Kalsın’ hattına özel uçak bağlamıştı. Şu an kazandığına yakın parayı verebilecek kulüplerin hiçbiri de aptal olmadığından Arda’yı aslında Avrupa’dan da isteyen hiç kulüp yoktu. Bakmayın Ahmet Bulut’a, Turan’ın ciddi talibi yoktu. Türkiye’de G.Saray kapısı da kapalı olduğundan en mantıklı yol olan Beşiktaş ile anlaşma zemini bulunmuştu. Hem Ahmet Bulut-Beşiktaş ilişkileri hem de Arda’ya istediği 4 yıllık sözleşmeyi sağlayacak şartları sunabilme kabiliyeti açısından Beşiktaş mantıklıydı. Nitekim Arda da “Ben Beşiktaş’a evet dedim” demişti. Ama Mehmet Ağar ile buluşmasında bir gelecek planı çizildi ve Fatih Terim’in görev süresi olan 1,5 yıllığına bir başka geçiş yolu bulundu. Arda muhakkak G.Saray’a gelecek. Bu süre içinde Terim ile ilişkileri düzelmez ise 1,5 yıllığına bir geçiş dönemine ihtiyacı vardı. Orası da Başakşehir oldu. Sayın Gümüşdağ’ın da açıkladığı gibi bu bir Türkiye transferi haline dönüştü. Türkiye’nin artık iç içe geçmiş siyaset-ticaret-futbol aktörlerine göre “Arda geri kazanılmalı” idi. Başakşehir de mantıklı bir yoldu. Hayırlı olsun. Arda’ya tavsiyem Youtube’tan falan bulup “2 dakikada Arda Turan-Futbol hariç her şey” videosunu izlemesi. Ne yazık ki durumu bu. “Hakkımda algı yarattılar falan” demeye çalışmasın. 6 yıl La Liga’da oynayan adamı Beşiktaş ve Başakşehir dışında kimse istemediyse bunu kendisine sormalı en başta.

Gelelim işin futbol tarafına. Her insan hata yapar. Arda da yapmıştır ve bunlardan ders almıştır diye umuyorum. Sadece futbolu düşünen Arda Turan dünyanın her takımında başarıyla oynar. En iyi ihtimalle mart başında ilk 11’de oynaması muhtemel olan Arda’nın Başakşehir’e futbol olarak çok şey katacağını düşünüyorum. Adebayor’un gezgin bir 9,5 numara rolüne büründüğü dizilimde Visca ve Mossoro ya da onun yerini alabilecek yeni 10 numarayı çok pozisyona sokacak bir pasör olacaktır. Muhtemelen ligin en az top kaybı yapacak ismi olacağından da Başakşehir’in set hücumlarının gelişmesini sağlayacaktır. Hücum bölgesinde çok top tutacağından aslen takım savunmasına da katkı yapacaktır. Avcı’nın takımı zaten şampiyonluk adaylarımdan biri. Arda, sadece futbola odaklanmış Başakşehir’e müthiş katkı sağlayacaktır. Kısacası set hücumunda ve takım savunmasında sınıf atlatacaktır. Kendi açısından ise skor oranını artırması gerek. Tekrar hayırlı olsun.

Zaten burada da başarılı olamazsa bundan sonra gideceği takım ‘Survivor Ünlüler’ olur. Orada da Turabi’ye karşı oynar.

arda turan

başakşehir

serdar ali çelikler