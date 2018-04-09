Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın estetiksiz halini yayınladılar.

"ÇOCUK BOŞANACAK ŞİMDİ"

4 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali karşısında büyük şaşkınlık yaşayan program yorumcularından Seren Serengil, "Çok kötü resmini bulmuşsunuz. Çocuk boşanacak şimdi" ifadesini kullandı.

DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Şakınlığını üzerinden attıktan sonra sözlerine devam eden Seren Serengil, "Ama photoshop da yapmış olabilirler" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

İşte o anlar: