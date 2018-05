3 | 11

"Ben seni tanıdıkça, gün geçtikçe, bildikçe sevmedim. Ben seni tanıdıkça, bildikçe, yaşadıkça sana aşık oldum. Adamlığına, sahip çıkışına, değerinde verdiğin her şeyin üstünde tutuşuna, beni sevişine, merhametine, vicdanına aşık oldum. Başta bunu anlamadım, anlamam da zaman aldı. Senden öncesinde sevdiğimi sandığım, sevdiğimi söylediğim her anın koca bir hiç olduğunu... Seni sevdiğimde anladım. Beni anladığın ve katlanma gösterdiğin her lahza için sana tüm sevdiklerimin önünde teşekkür ediyorum. Seni fazla seviyorum"