Demet Akalın - Hande Yener kavgasına Seren Serengil de katıldı. Hande Yener ve Seren Serengil gece saatlerinde sosyal medya üzerinden tartıştılar. Tartışmayı başlatan ise Hande Yener'in Seren Serengil'e ait olan üstsüz fotoğrafı paylaşmasıydı.



Skandal paylaşımdan sonra sosyal medya karıştı. Ünlü şarkıcının yayınladığı fotoğraf Instagram tarafından silindi.

Seren Serengil ve Hande Yener birbirlerine dava açtı. İşte Serengil ve Yener arasında yaşanan polemikteki son gelişmeler...

Hürriyet'in haberine göre; Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Hande Yener, yaşananların ‘Kadın Şiddeti’ şeklinde yansıtılmaya çalışılmasına tepki gösterdi.



Yener, “ Bir haftadır bana uygulanan şiddeti herkes görüyor. İlla dayak mı yemem gerekiyor. Bu yapılan şiddet değil de nedir! 17 yıllık her saniyesi dolu dolu olan emeğime biri bön bön bakarak atıp tutamaz. Kim bu küçük Demet Akalın mı? Büyüğü bitti, küçüğü mü geldi?" dedi.



Hande Yener “Bunları reklam için yaptığınız söyleniyor, ne diyorsunuz?” sorusuna ise “Ne reklamı, bu kavga mahkemede biter, o kimi dava ediyor. Paylaşımlar Google’da var. Ben de dava açıyorum tabii ki. Sonra sakın uzlaşma istemesin sakın! Bu iddialarının arkasında dursun" dedi ve hızla arabasına bindi.

seren serengil

seren serengil çıplak fotoğraf

Seren Serengil çıplak fotoğrafı

Seren Serengil instagram