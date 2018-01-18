Şu sıralar internet dizisi Fİ'de rol alan güzel oyuncu hem oyunculuk eğitimi hem de İngilizce eğitimi için ABD'ye gidecek.

Sözcü'nün haberine göre, Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı internet dizisi ‘Fi’nin şubat ayında final yapmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek.

En az üç ay boyunca Los Angeles’ta yaşamayı planlayan oyuncu burada mesleki eğitimlerine yoğunlaşacak. Sarıkaya’nın ABD’ye gitmesindeki asıl amacı ise İngilizce eğitimine hız vermek.