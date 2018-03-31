HT Magazin'de yer alan habere göre, bir dönem modellik de yapan oyuncu, defileleri yakından takip ederken podyumları özleyip özlemediği sorusuna, “Özlemedim, ben oyunculuğu seviyorum” diye yanıt verdi.



Sarıkaya, davetliler arasındaki Songül Öden’i görünce yanına gidip hasret giderdi.

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