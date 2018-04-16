Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, TRT FM'de Oylum Şahin Seçin'in hazırladığı ve sunduğu 'Kum Saati' programına konuk oldu.

Kılıç, "Daha önce 'bir albüm yaparsam suratıma tükürün' demiştim. Tabii sonra pişman oldum" ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu, "Her zaman oyuncu kimliğim ile tanınmak ve başarılara imza atmak istediğim için müzik hayatım ikinci plandaydı. Çevremdeki müzik otoritelerinin 'bu işi yapmalısın' desteği sonucu müzik konusunda da bir şeyler yapmam gerektiği kaanatine vardım. İtiraf etmek gerekirse iki şarkım da hazır" şeklinde konuştu.