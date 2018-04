Show TV'nin Perşembe akşamları ekrana gelen dizisi Servet’in 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kudret Fettah, “Bu aileyi elinde tutmak istiyorsan yumruğu masaya sert vuracaksın!” sözleriyle ağırlığını hissettirirken Can, Hande’ye aşık olmadığını itiraf ediyor. Savcı Yaşar’ın Fettahların peşini bırakmadığı tanıtımda Narin büyük bir tehlike altına giriyor. Can ve Ferah yakınlaşırken, Ferah’ın sarıldığı Kudret Fettah’ın “Bu kız beni çok eskilere götürdü!” sözleri dikkat çekiyor.

Servet 3. bölüm fragmanı;

Servet, Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

SERVET 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Servet’in geçtiğimiz Perşeme akşamı ekrana gelen 2. bölümünde gönlüne düşen Ferah’la nişanlısı Hande arasında sıkışıp kalan Can, Ferah’a polisin onları aradığını söyledi. Can’ın Ferah’a İstanbul’u anlattığı romantik anlar dikkat çekti. Bu sırada Can, Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan kaçan Narin’le karıştığı kazanın basına haber olmasıyla zor durumda kaldı. Kudret Fettah’ın isteğiyle Hande’nin yaralarını sarmaya çalışan Can, ona evlenme teklifi etmeye karar verdi. Hande, Can’ın büyük sürprizine hazırlandığı sırada Duru’nun planıyla kaza haberini öğrendi. Can’dan hesap soran Hande, öfkeyle Can’ın yanından uzaklaştı. Yener, uzun zamandır üzerinde çalıştığı kaya gazı projesinin boş bir proje olmadığını, babasının adını bile bilmediği bir kıza bıraktığı toprakların ne kadar değerli olduğunu Belkıs’a gösterdi. Yener bu topraklara ulaşmak için ölüm emri verecek kadar gözünü karartmıştı. Can’ın kaza haberini okuyan ve haberde Narin’in fotoğrafını gören Yener, onun aradıkları kız olduğunu düşündü ve kızı bulmak için harekete geçti. Can’la buluşan Ferah ise ondan yardım istedi. Bu sırada polisin cafeye girmesiyle telaşa kapılan Narin, Ferah ve Korkmaz, Can’ın arabasıyla mekandan uzaklaştı. Kudret, Can’a arabasını teslim edecekken gördüğü Ferah, Narin ve Korkmaz’ın kim olduğunu merak etti. O sırada gelen Can, Kudret’e beklediği haberi verdi; Can aradıkları kızı bulmuştu.

Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.