‘Benim servetim adalet’ 

SHOW TV’nin yeni dizisi ‘Servet’in 'Yener Fettah'ı Kanbolat Görkem Arslan'ı, HT Magazin'in sorularını yanıtladı.

Başrollerini Yusuf Çim ve Bahar Şahin'in paylaştığı, oyuncu kadrosunda Ali Sürmeli, Baran Bölükbaşı, Tülay Günal gibi isimlerin yer aldığı, perşembe akşamlarının yeni dizisi ‘Servet’ bu akşam ikinci bölümüyle ekrana gelecek.



Dizide Yener Fettah karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan ile ‘Servet’i, oyunculuğu ve hakkında bilinmeyenleri konuştuk…



‘Servet’ bu akşam ikinci kez izleyiciyle buluşacak. Nasıl tepkiler alıyorsunuz?



‘Servet’, çok uzun ve titiz bir çalışmanın ardından hayata geçmiş bir proje. Hak ettiği değeri bulacağı inancında oldum işin başından beri. Bugün izleyicilerden gelen olumlu geri dönüşler beni fazlasıyla mutlu etmekte.



‘VİCDANLA SERVET ARASINDA’



Canlandırdığınız Yener Fettah karakterinin nasıl özellikleri var?



Servet’in kifayetsiz muhterisiyim diyebilirim. Becerikli bir annenin beceriksiz, başarılı bir babanın başarısız oğlu. Neye elini attıysa olmamış, tüm uğraşları da sadece babasına kendini ispat etme kaygısından kaynaklanıyor. Bu da haliyle onu kendinden uzaklaştırıyor ve hayat ayağına dolandıkça dolanıyor. Kötü bir insan değil belki ama kendisine böyle bir yol çiziyor.



Yener bu servet savaşının içinde kendisini nasıl buluyor?



Babasının sahip olduğu topraklarda var olan kaya gazıyla ilgili Yener’in büyük bir projesi var. Hazırlıklarını tamamlayıp babasına bu projeden bahsedeceği zaman, Kudret’in bu toprakları eski bir vicdan yüküyle tanımadığı bir çocuğa bıraktığını öğreniyor. Böylece servet oyununa dahil oluyor. Vicdanen zorlanacağı kararlar vereceği, zaman içinde kötüyü yol tutacağı bir dönüm noktasında kalıyor.



Saygı kazanmak için savaşan bir adam..



Hayatın vazgeçilmez gerçeklerinden biri de saygı görme isteğidir. Ama aslolan bunu nasıl talep ettiğimiz ya da sağladığımızdır. Yener kimseye saygı göstermeden saygı görmek istiyor. Çünkü korku salarak saygınlık kazanmış bir babanın ve “Fettah’ların bu ülkede açamayacakları kapı yoktur” diyen bir kibire sahip annenin oğlu. Saygınlık kazanma talebini anlayabiliyorum fakat üslubu sorunlu.



Genç ve dinamik bir ekip ile çalışıyorsunuz, set nasıl geçiyor?



Hakikaten farklı dinamiklerin ahenk oluşturduğu bir ekibimiz var. Bu da haliyle pozitif bir etki yaratıyor. Her biri kendi serüveninde, önemli sorumluluklar almış, özverili arkadaşlarla elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz.



‘SEVİLMEK KISTASIM DEĞİL’



Kötü karakterler daha çok dikkat çekiyor. Yener Fettah da ilgi görür mü?



Ben iyi kötü demeden sorumluluğunu aldığım her rolün hakkını verebilmek için her zaman elimden gelenin iyisini yapmaya çalışıyorum. Sevilmek kıstasım olmadı hiçbir zaman.



Kötü karakterlerin daha fazla ilgi çekmesi iyi oyunculukla mı bağlantılı?



Bir karakteri zaafları, yanlışları ve kabul görmeyen halleriyle izlediğimizde sanki daha bir ikna oluyoruz onun gerçekliğine. Oyunculuk kadar karakterin düştüğü hayatın içinder bu tür boşlukların kıldığı gerçeklik de izleyicinin üzerinde etkendir.

‘Doğayla iç içeyim’

Doğaya ve hayvanlara âşık birisiniz. Şehrin içinde bu ilginizi nasıl yaşatıyorsunuz?



En basit haliyle evimizin cam pervazına yapıp koyduğumuz iki kedi evimiz var ve her gün kapımıza gelip karnını doyuran onlarca kedi. Arabamın bagajında mutlaka köpek maması bulundururum. Evde bir kedi ve bir köpeğimiz var. Her fırsatta doğayla içi içeyim. Yaşadığımız semt de hâlâ doğal güzelliğini koruyor.



Şehirden uzak yaşamak size daha çekici geliyor mu?



Karavanla bitmeyen bir yola çıkma hayalim var.



'Kendimle bütünleşiyorum'

Aşk hayatınızda durumlar nasıl?



Çok çok iyi gidiyor. Tam bir bütünlenme hissiyle, kendime günbegün daha çok yakınlaşıp kendimi buluyorum. Herkese böyle gerçek bir aşk dilerim.

‘Farklı bir rol’

Rolü kabul ederken neleri göz önünde bulundurdunuz?



İlk olarak bugüne kadar oynadığım karakterlerin dışındaki bir rol. Genelde daha dominant, daha özgüvenli karakterler oynadım, fakat Yener bunların hiç birine sahip değil, bu ilgimi çekti. Bir başka etken ise, Ortaks Yapım ailesinin samimi, ne istediğini bilen ve içten tavrıdır.



‘Benim servetim adalet’



Dizinin sloganı ‘Herkes kendi servetini arar bu hayatta’. Sizin servetiniz nedir?



Dedemin bana bırakmış olduğu adalet duygusu benim en büyük servetim. Yeryüzünde yaşayan her canlıyla da bu duygulara bakıp ilişkileniyorum. Kimlerin adaleti şaştı da bir dedemin ki şaşmazdı hiçbir zaman.