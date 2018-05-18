Söylediği şarkılar bir döneme damgasını vurdu. Başını çektiği son dönemin en büyük iyilik hareketi AHBAP her geçen gün büyümeye devam ediyor. İstanbul’a ilk geldiği yer Ortaköy’de sokakta şarkılar söylüyor, çocukluk hayali olan Açıkhava’da hüzünlü şarkısı Elfida'nın hikayesini paylaşıyor ve Türkan Saylan’ın hayatındaki yerini ilk kez anlatıyor.



Haluk Levent’i ilk kez bu kadar yakından tanıyacaksınız çünkü bu kez "Sevilay Soruyor"...

Sevilay Yılman’ın sunduğu "Sevilay Soruyor", 20 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Habertürk TV’de.