Sevilla - Manchester United maçı hangi kanalda, sorusu futbolseverler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanının yaşandığı karşılaşmalarda iki dev takım karşılaşacak. Seville ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek. Sevilla, karşılaşmanın ilk ayağında rakibini evinde konuk edecek. Peki, Sevilla - Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Sevilla - Manchester United maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı...

SEVİLLA - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonların son 16'sında Sanchez-Pizjuan Stadyumu benzersiz bir Sevilla - Manchester United maçına sahne olacak. İspanya'nın en köklü kulüplerinden Sevilla, İngiliz devi Manchester United'ı evinde ağırlayacak. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin ilk ayağında pozitif bir sonuç çıkarmaya çalışacak. Sevilla - Manchester United maçı 21 Şubat Çarşamba günü (bugün) Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Dev mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelecek olan Sevilla ile Manchester United'da cezalı oyuncu bulunmazken, Kırmızı Şeytanlar'da Marouane Fellaini, Zlatan Ibrahimović, Daley Blind zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Sevilla'da Sebastien Corchia, Ever Banega, Joaquín Correa ve Manchester United'da Ander Herrera, Marcus Rashford, Paul Pogba'nın maçta oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

İKİ TAKIMIN DA SON 5 MAÇ ÖZETİ

SEVİLLA

Las Palmas - Sevilla: 1-2 (La Liga)

Sevilla - Girona: 1-0 (La Liga)

Sevilla - Leganes: 2-0 (İspanya Kupası)

Eibar - Sevilla: 5-1 (La Liga)

Leganes - Sevilla: 1-1 (İspanya Kupası)

MANCHESTER UNİTED

Huddersfield - Manchester United: 0-2 (FA Cup)

Newcastle - Manchester United: 1-0 (Premier Lig)

Manchester United - Huddersfield: 2-0 (Premier Lig)

Tothenham - Manchester United: 2-0 (Premier Lig)

Yeovil - Manchester United: 0-4 (FA Cup)