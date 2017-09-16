Şevkat Yerimdar 17. bölüm fragmanı! Şevkat Yerimdar 16. bölümde neler yaşandı?

Başrollerini Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylaştığı Şevkat Yerimdar, 16. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluşan Şevkat Yerimdar'ın yeni bölümünü izleyemeyen izleyiciler, merakla 16. bölümde neler yaşandığını araştırıyor. Peki Şevkat Yerimdar 16. bölümde neler yaşandı? Şevkat Yerimdar 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

BORA, MAHALLENİN BAŞINA BİR ÇEYETİ MUSALLAT EDİYOR

Şevkat Yerimdar'ın dün akşam ekrana gelen 16. bölümünde;

Esin, Şevkat'le başlarının beladan hiç kurtulmadığını ve evlenecek olmalarına rağmen romantizm yaşayamadıklarını fark eder.

Bu zorunlu flört talebi Şevkat için yepyeni bir sınav olacak ve işler hiç ummadıkları şekilde karışacaktır. Seval bu yakınlaşmadan hiç memnun olmaz ve bozmak için elinden geleni yapar.

Cuma, yan mahallenin belalı katili ayı Tahir'in kombisini tamir edemez ve başına büyük bir bela alır. Tahir Cuma'yı öldürmeye niyetlidir. Cuma bu işten de kurtulabilecek midir?

Bora, mahallenin başına bir çeteyi musallat eder. Artık kimsenin huzuru kalmamıştır.

Esin ve Şevkat'in arası tam düzelmişken, gelişen olaylar sonucunda rüzgar Seval'den yöne döner ve Esin'in herşeyi yanlış anlayacağı bir kargaşanın içine düşerler.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Şevkat Yerimdar'ın dün akşam ekrana gelen 16. bölümünün ardından 17. bölüm fragmanı da izleyicilerle paylaşıldı. Yeni bölüm fragmanında Şevkat vuruluyor mu?

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar 17. bölüm fragmanı

Şevkat Yerimdar 16. bölüm