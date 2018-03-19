Şeyda Coşkun, söyleşide çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Coşkun, 1 ay önce mide ameliyatı olan Deniz Seki için, "Her zaman yardım etmeye hazırdım. Bana gelseydi haftada doğal yollarla zayıflardı. Duydum ki ameliyat olmuş. Bence çok korkutucu bir şey. Güzelleşmek uğruna böyle şeyleri gereksiz buluyorum" dedi.

"GÜLŞEN DİYET PASTAYLA ZAYIFLADI"

Popçu Gülşen ile 10 yıldır birlikte çalıştığını söyleyen Şeyda Coşkun sözlerine şöyle devam etti:



“Gülşen’in çok kilo aldığı dönemler oldu. Doğumdan sonra formuna kavuşması için her gün 1 saat yürüdük. Ama zayıflamasının en büyük sırrı diyet pasta. Şimdi kafayı Şahan Gökbakar ve Ata Demirer’in kilolarına taktım. Gözüme batıyorlar. Bana gelsinler, hemen zayıflatayım.”