Şeyla Halis, Avlu dizisinde oyuncu olarak yerini aldı. 2018 yılında karşımıza Avlu dizisinde Jale Şahin karakteri olarak çıkacak. Şeyla Halis kimdir? Şeyla Halis kaç yaşında?
ŞEYLA HALİS KİMDİR?
Şeyla Halis 13 Ocak 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.
Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Piyano Bölümü'nden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamladı. Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kılçık gibi çeşitli tiyatro topluluklarında görev yaptı. 1999 yılından itibaren kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. Sanatçı ayrıca, çeşitli reklam filmlerinde ve televizyon programlarında oyunculuk ve sunuculuk yaptı. Bekir Çiçekdemir ile evlendi.
ŞEYLA HALİS ROL ALDIĞI OYUNLAR
1994 - 1995 Beyaz Elbise ( Oyun müziği )
1995 - 1996 Prometheus
1996 - 1997 Nazım Hikmet Vatan Haini? (Yön.asist.)
1997 - 1998 Atları da Vururlar
1997 - 1998 Düşler Ülkesi
1997 - 1998 Hababam Sınıfı
1999 - 2000 Fil Hamdi
2000 - 2001 Oz Büyücüsü
2000 - 2001 Lysistrata
2001 - 2002 Takanlar Ve Takılanlar
2002 - 2003 Bak Şu İşe
2003 - 2004 Bak Şu İşe 2
2004 - 2005 Ayşegül Hindistan’da
2005 - 2006 Ayşegül Hindistan’da 2
Filmografisi
Avlu - 2018
Zengin Kız Fakir Oğlan - 2012
Yahşi Cazibe - 2011
Akasya Durağı - 2009
Görgüsüzler - 2008
Yol Arkadaşım - 2008
Cennet Mahallesi - 2004
Hastayım Doktor - 2002
Reyting Hamdi - 2002
Yedi Numara - 2000
Dadı - 2000
Lüzumsuz Adam' - 2000
Hiç Yoktan Aşk - 2000
Yılan Hikayesi - 1999
Ruhsar - 1997
Kara Melek - 1996
Sokaktaki Adam - 1995
ŞEYLA HALİS'İN ALDIĞI ÖDÜLLER
18. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Vücut)
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