Şeyla Halis, Avlu dizisinde oyuncu olarak yerini aldı. 2018 yılında karşımıza Avlu dizisinde Jale Şahin karakteri olarak çıkacak. Şeyla Halis kimdir? Şeyla Halis kaç yaşında?

ŞEYLA HALİS KİMDİR?

Şeyla Halis 13 Ocak 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Piyano Bölümü'nden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamladı. Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kılçık gibi çeşitli tiyatro topluluklarında görev yaptı. 1999 yılından itibaren kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. Sanatçı ayrıca, çeşitli reklam filmlerinde ve televizyon programlarında oyunculuk ve sunuculuk yaptı. Bekir Çiçekdemir ile evlendi.

ŞEYLA HALİS ROL ALDIĞI OYUNLAR

1994 - 1995 Beyaz Elbise ( Oyun müziği )

1995 - 1996 Prometheus

1996 - 1997 Nazım Hikmet Vatan Haini? (Yön.asist.)

1997 - 1998 Atları da Vururlar

1997 - 1998 Düşler Ülkesi

1997 - 1998 Hababam Sınıfı

1999 - 2000 Fil Hamdi

2000 - 2001 Oz Büyücüsü

2000 - 2001 Lysistrata

2001 - 2002 Takanlar Ve Takılanlar

2002 - 2003 Bak Şu İşe

2003 - 2004 Bak Şu İşe 2

2004 - 2005 Ayşegül Hindistan’da

2005 - 2006 Ayşegül Hindistan’da 2

Filmografisi

Avlu - 2018

Zengin Kız Fakir Oğlan - 2012

Yahşi Cazibe - 2011

Akasya Durağı - 2009

Görgüsüzler - 2008

Yol Arkadaşım - 2008

Cennet Mahallesi - 2004

Hastayım Doktor - 2002

Reyting Hamdi - 2002

Yedi Numara - 2000

Dadı - 2000

Lüzumsuz Adam' - 2000

Hiç Yoktan Aşk - 2000

Yılan Hikayesi - 1999

Ruhsar - 1997

Kara Melek - 1996

Sokaktaki Adam - 1995

ŞEYLA HALİS'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

18. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Vücut)

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