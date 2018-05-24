İHA'da yer alan habere göre; İl Müdürü Nejat Deniz, yapılandırmanın getirdiği fırsatlara da değindiği açıklamasında, yeni yapılandırmanın 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait idari para cezası ve sigorta prim borçları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 4-b sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak prim borçlarını kapsadığını belirtti.
"4-b sigortalıları borçsuz hale gelecek"
Öte yandan Deniz, 4-b sigortalılarına yönelik, 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet sürelerini talep etmeleri halinde dondurulacağını ve bu borçların takibinin yapılmayacağını belirtti ve “Dondurulan bu hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabilecek. Böylece, dondurulan hizmet süreleri ile 4-b sigortalıları borçsuz hale gelecek ve bundan sonraki aylarda primlerini 5 puanlık teşvik ile indirimli ödeyecek, aynı zamanda sağlık yardımlarından da yararlanabilecektir” dedi.
"Ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor"
Ayrıca Deniz, 4-b (Bağ-Kur), Ek-5 ( Tarım Sigortası) ve Ek-6 (Ticari Taksi-Dolmuş Şoförlerinin Sigortalılığı ) ncı madde kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırmaları, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması ve yapılandırılan borçların ilk taksitini ödemeleri ve ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları kaydıyla sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklarının altını çizdi.
"Güncellenen borçların peşin ödenmesi halinde yüzde 90’ı silinecek"
Ayrıca Deniz, 18 ila 29 yaş aralığındaki gençlerin ilk defa işyeri açarsa, 1 yıl boyunca sigorta primlerinin devlet tarafından ödeneceğini ve sermaye şirketlerinin ortaklarının yararlanamayacağı bu düzenlemeden gerçek kişi gelir vergisi mükellefleri ile adi şirket ortaklarının 1 tanesi yararlanabileceğini dile getirdi. Çalışma hayatına ilişkin çok önemli düzenlemelerin yer aldığı 7143 sayılı Kanun yapılandırmasının diğer yapılandırmalardan farkına da dikkat çeken Deniz, “Güncellenen borçların peşin ödenmesi halinde çıkan tutarının yüzde 90’ı silinecektir ki bu çok önemli. Daha önce böyle bir düzenlemeye gidilmedi. Önceki yapılandırma kanunlarına göre yapılandırmaları devam edenler de ilk taksit ödeme süresi içerisinde kalan taksitlerinin tamamını peşin olarak öderlerse oluşan borç tutarının yüzde 90’ı silinecek“ diye belirtti.
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