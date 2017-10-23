SGK’ya yapılan yardım 2018’de 17.9 milyar TL artacak

Merkezi yönetim bütçesinden yardım alan idare, kurum ve kuruluşlara bu yıl 77 milyar 40 milyon lira olan yardım tutarı, gelecek yıl 18.4 milyar lira artarak 95 milyar 481 milyon liraya çıkacak. Bu artışın 17.9 milyar lirası, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılacak yardımlardan kaynaklandı. SGK’ya yapılacak yardım 69.7 milyardan 87.6 milyar liraya çıkacak. Bütçeden SGK’ya, toplanan primlerin 4’te 1’i oranındaki “devlet katkısı” olarak da gelecek yıl 57 milyar lira aktarılacak. Bu rakam, Hazine yardımlarına dahil değil.

DERNEK VE BİRLİKLERE 326.5 MİLYON TL

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre TBMM’ye sunulan 2018 bütçesine göre, çeşitli kurum ve kuruluşlara gelecek yıl 89.9 milyar liralık Hazine yardımı yapılacak. Ayrıca, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 1.5 milyar lira transfer, yurtdışına 386 milyon lira cari transfer, yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kuruluşlara da 3.7 milyar lira yatırım transferi yapılacak.

Bütçeden dernek, birlik, kurum, sandık gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardım 241.7 milyondan 270.9 milyon liraya çıkartılacak. Dernek ve birliklerin yatırımları için aktarılan kaynak da 52.2 milyondan 55.6 milyon liraya yükseltilecek.

Gelecek yıl Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’na 48 milyon, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’na 281.7 milyon lira Hazine yardımı yapılacak. Kalkınma ajanslarının yatırımları için de 451.9 milyon lira aktarılacak.

Bağımsız spor federasyonlarına yapılan yardım 89 milyondan 95 milyon liraya, muhtaç ve körlere yapılan yardım da 22.5 milyondan 27 milyon liraya yükseltilecek.

MAARİF VAKFI’NA 240, YAVRU VATAN’A 661.2 MİLYON

FETÖ'ye bağlı okullara alternatif olarak yurtdışında faaliyet göstermek üzere kurulan Türkiye Maarif Vakfı’na 2017’de bütçeden 25 milyon lira yardım yapılırken, gelecek yıl bu rakam 240 milyon liraya yükseltilecek. Yavru Vatan KKTC’ye ise gelecek yıl 360 milyonu yatırım için olmak üzere toplam 661.2 milyon lira yardım gerçekleştirilecek.

MAHALLİ İDARELERE 4 MİLYAR

Belediyeler ve il özel idarelerine yapılan Hazine yardımları 1.4 milyardan 1.6 milyar liraya çıkartılacak. Mahalli idarelere gelecek yıl yatırım desteği olarak da bütçeden 2.4 milyar lira aktarılacak. Mahalli idarelerin yatırımları için bu yıl bütçen 2.2 milyar lira yardım yapıldı.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI’NA 240 MİLYON TL YARDIM

Gelecek yıl bütçeden yapılacak bazı yardımlar şöyle: (Milyon TL)

SGK’ya Hazine yardımı: 87.571

Mahalli idareler: 3.984, KKTC 661.2

Dernek, birlik, sandık vb: 326.5

Memurların öğle yemeği: 297.1

Sosyal Destek Programı (SODES): 281.4

AB Eğitim Gençlik Programları: 274.2

Türkiye Maarif Vakfı: 240

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE YARDIM 8.8 MİLYONA İNDİ

Vakıf üniversitelerinin yatırımları için 2017’de 53.8 milyon lira yardım yapılırken, gelecek yıl bu rakam 8.8 milyon liraya inecek. Öte yandan cazibe merkezlerindeki yatırımlar için bu yıl 104.1 milyon lira yardım yapıldı. Gelecek yıl cazibe merkezlerine 110.4 milyon lira aktarılacak. Sosyal Destek Programı (SODES) için yapılan yatırım desteği 264.5 milyondan 281.4 milyon liraya çıkartılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu