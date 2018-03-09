İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dört yıl önce, fiyatı düşük gösterilerek lüks tüketim ve gümrük vergisi düşük ödenen araçlara yönelik soruşturma başlatmıştı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Sibel Can'ın Mercedes cipine de ithalatında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 1 Kasım 2012'de el konulmuştu
2009 model cipin daha önce ABD'de kullanıldığını öğrenen Sibel Can, avukatı Bülent Ernas aracılığıyla, cipi kendisine satan Çiftkurtlar MCV Otomotiv Tic. Ltd. Şirketi hakkında alacak davası açmıştı.
ARACIN ABD'DE DE TRAFİĞE ÇIKTIĞI BELİRTİLMİŞTİ
Bilirkişi raporunda; Sibel Can'a, 2009 model diye satılan otomobilin 2008 model olduğu, söz konusu cipin, 2008 Ağustos-Eylül döneminde ABD'de trafiğe çıktığı belirtilmişti. Ayrıca raporda şirketin 'gizli ayıplı' mal sattığı belirtilerek, Sibel Can'ın ödediği 317 bin 738 liranın da faizi ile geri ödenmesine karar verilmişti.
Bu gelişme sonrası Sibel Can, kendisini dolandırdığını ileri süren Çiftkurtlar MCV Otomotiv Tic. Ltd. Şirketi sahibi Mehmet Çelik'i savcılığa şikayet etmişti.
YENİDEN YARGILAMA TALEP EDİLDİ
Soruşturma sonunda, Sibel Can'a ayıplı malı 0 kilometre diye satan şirket sahibi hakkında tacir veya şirket yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bunun üzerine Tüketici Mahkemesi'ne yeniden başvuran Çitkurtlar vekili, aracın 0 km. olduğuna dair yeni bir delil elde ettiklerini ileri sürerek yeniden yargılama talep etti.
'BEŞ YILDIR PARAMIZI DA ARACIMIZI DA ALAMADIK'
Önceki gün görülen davada Bülent Ernas, "Beş yıldır paramızı alamadık; yetmedi, aracımızı da alamıyoruz. Buna rağmen Çiftkurtlar hâlâ yeniden yargılama talep ediyor. Dava reddedilsin" dedi.
MAHKEMEDE GERİLİM DOLU ANLAR
Hakim, belgenin, yeniden yargılamayı gerektirecek bir delil olmadığını ileri sürüp yeniden yargılama talebini reddetti. Karar sonrası Çiftkurtlar vekiliyle mahkeme hakimi arasında gerilim dolu anlar yaşandı.
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