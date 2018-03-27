Dünyaca ünlü Katalan devi Barcelona'nın "Bir kulüpten daha fazlası" anlamına gelen "Mes Qué Un Club" sloganını bilmeyen kalmamıştır. Ancak futbol sahalarında böyle bir hareket görmek istiyorsanız İspanya'ya kadar gitmeye gerek yok. Profesyonel bir kulüp olmasa da Sicilya Demir Spor, "Bir kulüpten fazlası" Çünkü perşembe akşamları İstanbul Koşuyolu'ndaki halı sahadan, küfür ya da bağrışma sesleri değil "Şahane hareket!", "İyi misin?", "Pardon" gibi sesler yükseliyor. Nedeni ise sahada Sicilya Demir Spor'un olması!

Yaklaşık 2,5 yıl önce akademisyen-yönetmen Ayşegül Selenga Taşkent ve belgesel fotoğrafçı Delizia Flaccavento tarafından kurulan Sicilya Demir Spor'un amacı, kadın erkek birlikte mücadele pratiğini geliştirmek ve "iyi futbol oynamak"

Şimdi birçok ülkeden ve farklı seviyelerden oyuncu her hafta bir akşam bir araya gelip, faulsüz ve hakemsiz maç yapıyor.

Aynı zamanda bir sosyal proje olan takımın hedefinde ise şampiyonluklar değil, karma futbolu Türkiye'de yaygınlaştırmak var.