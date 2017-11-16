Siemens, 7 bin kişiyi işten çıkaracak

Almanya'nın önemli markalarından Siemens, elektrik santrallerinde kullanılan türbinlerin satışındaki durgunluktan dolayı dünya genelinde çalışan 7 bin kişiye çıkış vermeye hazırlanıyor. Şirket daha önce de rüzgar bölümündeki 6 bin kişiyi işten çıkarmıştı.
Dünya'da enerji elde etmedeki farklı sistemlerin ortaya çıkması ve türbinli sistemlerin kullanılamamasından dolayı Siemens, Almanya'nın Leipzig ve Görlitz kentlerindeki fabrikalarını kapatma kararı alırken, Erfurt'taki fabrikasını da satışa çıkardığını duyurdu.
Siemens CEO'su Joe Kaeser, enerji bölümünde üzüntü verici işten çıkarmaların geleceğini açıklamıştı. Kaeser, geçen haftaki basın toplantısında son 3 yılda sadece 2 büyük türbininin satıldığını belirterek Kaeser, küresel olarak da pazarın küçüldüğüne ve 2010 yılından bu yana yarı yarıya daralma olduğuna vurgu yapmış ve hemen hamle yapmak zorunda olduklarını söylemişti.
Türbin üretiminde 16 bin çalışanı bulunan Siemens, 2018 yılı itibariyle dünya genelinde çoğunluğu Almanya'da olmak üzere Avrupa'daki fabrikalarından 2 bin 500 ve ABD'deki işletmelerinden ise bin 800 kişiye çıkış verileceğini açıkladı.
1847 yılında Almanya'da kurulan ve dünya genelinde 352 bin kişiye işveren Siemens, geçtiğimiz yıl 79 milyar 600 milyonluk ciro yaptı. Şirketin enerji bölümündeki kâr, bir önceki yıla yüzde 40 azalarak 303 milyon euro olurken, Siemens Gamesa'nın da zarar ettiği açıklandı.
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