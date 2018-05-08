Dünyanın en büyük türbin üreticilerinden olan Siemens, maliyetleri kısmak için tüm dünyadaki enerji birimini bir haftalığına geçici olarak kapatma kararı aldı.

Almanya merkezli dev, yaptığı resmi açıklamada "Kapatmalar, seyahat maliyetleri, sponsorluk, ticari fuar katılımlarını da kapsayan detaylı bir önlem pakedinin parçası." derken enerji üretimi sektöründe devam etmekte olan eşi benzeri görülmemiş ekonomik darboğaza dikkat çekti.

Yarın 2. çeyrek sonuçlarını açıklayacak olan Siemens'in kararından ilgili departmanda çalışan 30 bin civarındaki mühendis, üretim işçisi ve satış personeli de etkilenecek.

Toplam 47 bin kişinin çalıştığı departmanda Siemens, kasım 2017'de yapılan açıklamayla 6900 kişinin işine son vermişti.

Siemens, söz konusu kapatmaları 20 Mayıs'ta uygulayacak. Bu tarihin, Paskalya'dan sonrası 7. pazar gününe denk gelen Pentecost yortusu nedeniyle Avrupa genelinde kutlanan tatile denk geldiği için özellikle seçildiği belirtiliyor.

KÂR DÜŞÜYOR, PAZAR AVRUPA'DAN KAYIYOR

Siemens, enerji birimindeki kârın yılın ilk çeyreğinde yüzde 12'den 7.6 düştüğünü ve belirterek yüzde 11-15 aralığı olan hedefin tutturulamadığı ve kar marjında neredeyse yarı yarıya kayıp yaşadığını belirtmişti. Enerji biriminin tüm Siemens cirosu içerisindeki payı ise yüzde 18.

Analistler, Siemens'in bu departmanındaki kârının yıl yıl yüzde 62 düşeceğini iddia ediyor. Siemens CEO'su Joe Kaeser gaz türbinleri için küresel pazarın var olmaya devam etse de daralacağını ve odak noktasının Avrupa'dan kayacağını vurguluyor.

Japon Mitsubishi'nin 2018 yılının ilk çeyreğindeki gaz türbini siparişlerinin yarısından fazlasını kaptığı ve Siemens ile ABD merkezli General Electric firmasını da geride bıraktığı son raporlardan görülebiliyor. Generel Electric, aralık ayındaki açıklamasında enerji biriminden 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.