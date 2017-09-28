Siemens ve Alstom birleşmesi Türk firmalarına yarayacak

Avrupa, ulaştırmada sektöründe taşları yerinden oynatacak bir birleşmeye hazırlanıyor... Fransa merkezli ünlü tren üreticisi Alstom ile Alman sanayi devi Siemens’in demiryolu birimi, artan Çin tehdidine karşı güçlerini birleştirme kararı aldı.
İki şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, birleşme Alstom üzerinden yapılacak. Fransız şirket, sermaye artırımına gidecek ve Alman Siemens, bu şekilde Alstom hisselerinin yarısına sahip olacak. Söz konusu anlaşma, iki şirketin Yönetim Kurulları ve resmi kurumların vereceği onayların ardından yürürlüğe girecek.
16 MİLYAR EUROLUK BİR DEV
Çin devleti tarafından desteklenen CRRC’nin, dünyada ve özellikle Avrupa’da artan tehdidine karşı gidilen birleşme sonrası, yıllık geliri 16 milyar euronun üzerinde bir dev ortaya çıkacak.
Alstom ve Siemens’in demiryolu birimlerinin birleşmesiyle ortaya konulan model aslında, havacılıkta Airbus aracılığıyla uygulanan modelin oldukça benzeri. 1970 yılında, Amerikan Boeing şirketinin sektördeki hakimiyetine karşı, Fransa ve Almanya’nın öncülüğünde kurulan Airbus da bugün Avrupa ve ABD arasındaki rekabetin en önemli göstergelerinden biri.
BAKIRLARI TÜRKLERDEN
Birleşme sonrası ortaya çıkacak yeni nesi ‘Alstom’ tabii ki Avrupa’da dengeleri değiştirecek. Fakat bu birleşme aynı zamanda hali hazırda Fransa’daki hızlı trenlere ürün tedarik eden Türk firmalara da büyük katkı sağlayacak.
Bu firmaların en önemlisi de Kayseri merkezli Mega Metal. Bugün Kayseri’de ürettiği yüksek teknolojili bakır teller ile, Fransa’daki hızlı tren ağının en önemli tedarikçi firmaları arasında yer alan Mega Metal, varılan anlaşma kapsamında 10 yıl boyunca hızlı tren bağlantıları için Fransa’ya ürünlerini göndermeye devam edecek.
YILDA 2 BİN TON BAKIR TEL İHRACI
Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, varılan anlaşmanın kendileri için de önemli fırsatlar yaratabileceğinin altını çizerken, “Bugün Kayseri’deki fabrikamızda ürettiğimiz yüksek teknolojili bakır telleri Avrupa’nın hemen hemen bütün ülkerine ihraç ediyoruz. Fransa da bu alandaki en önemli pazarlarımızdan. Bölgeye yılda 2 bin tona yakın bakır tel ihraç ediyoruz. İhracatımızı gelecek yıllarda da artırarak sürdüreceğiz. Yaptığımız anlaşma kapsamında Fransa, hızlı tren ağı için 10 yıl boyunca bizden ürün almayı sürdürecek. Böyle bir yükümlülükleri var” dedi.
15 MİLYON EURO TUTARINDA YENİ YATIRIM
Ortaya çıkan şirketin, ulaştırma alanında Avrupa’daki dengeleri değiştireceğini belirten Cüneyt Ali Turgut şu ifadeleri kullandı:
- Bugün itibarıyla üretimimizin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz. İhracatımız içinde Avrupa’nın payı yüzde 80’nin üzerinde. Avrupa’daki hemen hemen her ülkede Mega Metal ürünleri kullanılıyor. Bu yılki ciro hedefimiz ise 250 milyon euro. Bugün gelen haberler, hem Fransa hem de Almanya’da demiryoluna yatırımların artarak devam edeceği yönünde. Bu kapsamda biz de gelecek yeni siparişlere karşı hazırlıklıyız, 15 milyon euroluk yeni yatırımımızın startını verdik. Cüneyt Ali Turgut
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