Kişisel verilerin korunması nedeniyle bu hizmet SGK işbirliği ile E Devlet Kapısı üzerinden verilir. SGK sorgulama ve 4A hizmet dökümü alma işlemlerinizi E Devlet sistemi üzerinden olduğu gibi şifresiz olarak E SGK'dan da gerçekleştirebilirsiniz. SGK, E Devlet üzerinden kısa yollar ve anlaşılır bağlantı linkleri ile vatandaşları yormadan hizmet verir. 4A hizmet dökümü sorgulama, barkodlu hizmet dökümü belgesi almanın en kısa yolunu yazdık. Ayrıca şifresiz işlem yapmayı da anlatıyoruz. İşte sorgulama yapmak isteyenlerin izlemesi gereken yollar...

4A HİZMET DÖKÜMÜ ALMANIN YOLLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetleri E Devlet Kapısı üzerinde kısa yollar va ara başlıklarla madde madde verilmektedir. Bu maddelerden biri ve en çok arananı ise 4A Hizmet Dökümü sorgulamasıdır. Ancak E Devlet şifresi hiç almayanlar ya da kaybedenler SGK'nın resmi sorgulama sayfası E SGK'dan (http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/vatandas) sorgulama yapabilir.

Tabi vatandaş bağlı olduğu SGK'ya kimliğiyle başvurabilir, hizmet dökümünü alabilir.

ŞİFRESİZ HİZMET DÖKÜMÜ ALMA

Öncelikle belirtmeliyiz ki SGK'nın sayfasından görüntüleyeceğiz hizmet dökümünü resmi evrak olarak kullanamazsınız. Sadece hizmet dökümünüzü kontrol amaçlı bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz. SGK'nın http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesini kullarak "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yapabilmek için "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgileriniz gereklidir. Açılan sayfada hizmet dökümünüz görüntülenir. Yani emekli aylığı hesaplama kısayolu üzerinden hizmet dökümü görüntülenebilmektedir. (Hemen sorgulamak için: https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/)

E DEVLET KAPISI'NDAN 4A HİZMET DÖKÜMÜ ALMA

E Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra arama alanına '4A hizmet dökümü' yazarak ilgili sorgulama alanına hızlıca bulabilirsiniz. 4A Hizmet Dökümü tercihine tıkladığınız anda yeni bir sayfa açılır ve bu yeni sayfada tescil bilgileriniz yazılıdır. Açılan ilk sayfada toplam uzun vade gün sayısı ve 6 aylık sigortalılık süresi görünür. Bu sigortalılık sürecinde son yatırılan sigorta prim tarihi, miktarı ve gün sayısı görünür.

Daha fazlasını görmek için sayfada bulunan "4A Detaylı Hizmet Dökümü' kısmına tıklamalısınız. Eğer çıktı alacaksanız da bu detaylı sayfayı açtıktan sonra 'yazdır' işlemini gerçekleştirmelisiniz.

BARKODLU HİZMET DÖKÜMÜ ALMA

4A hizmet dökümü sayfadaki bağlantı linkine tıklayarak resmi işlemlerde kullanılabilen barkodlu hizmet dökümü ve SGK Tescil ve Hizmet Dökümü de alabilirsiniz.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasında kimlik bilgileriyle beraber 4A sicil no, sigorta başlangıç tarihi, 4A iptal sicilleri, uzun vade gün sayısı yazar. Sekmeye tıklayarak almak istediğiniz hizmet dökümü türünü seçerek (Tüm SGK uzun Vade Hizmet Dökümü ya da tüm SGK hizmet dökümü) 'yazdır' kısmına tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

Barkodlu belge oluşturmak için de sayfanın üst kısmında 'Barkodlu Belge Oluştur' yazılı sekme bulunmaktadır.

ıkladığınızda açılan barkodlu belgeyi yazdırabilirsiniz. Ayrıca bu sayfadan e-posta gönderme ve dosya indirme işlemleri de yapılabilir. Ayrıca yeni sorgulama sekmesi de bulunmaktadır.