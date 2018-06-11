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Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı

11.06.2018 - 08:32 | Güncelleme:

İşte hayretler içerisinde izlediğimiz sihirbazlık numaralarının ardında yatan sırlar...

  • 1 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    Ünlü maskeli sihirbaz bir gösterinin sırrını daha ortaya çıkardı.

  • 2 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    Herkesin gözü önünde uçan sihirbaz bakın bu numarayı nasıl yapıyor?

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    Çoğu kişinin de tahmin ettiği gibi bu gösteride ince halatlar kullanılıyor.

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    Bir vinç yardımıyla sihirbaz havaya kaldırılıyor.

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    İşte o kareler...

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    Oyun kartına kalem batıran adam kartı delmediğini iddia ederek kalemi karttan çıkardı.

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    İşte gösterinin en merak edici kısmı. 

  • 19 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    Kalemi yavaşça çeken adam, kartı delmediğini gösteriyor. 

  • 20 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    Gösterinin hilesi ise çok basit. 

  • 21 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    Kesilen kalem ucuna mıknatıs takmak. 

  • 22 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    Böylelikle kalem karttan geçmiş gibi sabit durabiliyor. 

  • 23 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    Gösterinin en önemli kısmı ise kalemi karta batırmadan önce avuç içindeki kalem ucunu saklamayı başarmak. 

  • 24 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    Ünlü illüzyonist David Copperfield bir televizyon programında lastik ile yaptığı gösterinin hilesini açıkladı.

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    David Copperfield iki parmağına geçirdiği lastiği, diğer iki parmağına kısa sürede geçiriyor.

  • 26 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    Önce iki parmağındaki lastiği izleyiciye gösteriyor.

  • 27 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    Daha sonra el çabukluğu ile diğer iki parmağına lastiği geçiriyor.

  • 28 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    Bu gösterinin sırrı aslında çok basit.

  • 29 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    İzleyenlerin parmak uçlarını görmemesini sağlamalıyız ve 4 parmak ucuna lastiği geçirmeliyiz.

  • 30 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    İşte izleyenlerin görmediği gösterinin arka planı.

  • 31 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    Parmaklarınızı hızlı şekilde açıp kapadığınızda lastiğin diğer parmaklarınıza geçtiğini göreceksiniz.

  • 32 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    Geri almak içinde yine aynı yöntemi kullanabilirsiniz.

  • 33 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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    Bu kez baş parmağınızdan yardım alarak lastiği açın ve 4 parmak uçlarına yerleştirin.

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    Hızlı şekilde açıp kapadığınızda lastik gösterinin başındaki yerini alacaktır.

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    Sosyal medyada paylaşılan bu hile videosu kısa sürede çok izlendi.

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    HAVUZDA YÜRÜME GÖSTERİSİ VE HİLESİ

    Sihirbaz, kamera açısını kendi lehine kullanarak havuzda, su üzerinde yürüme gösterisi yaptı.

    İşte o gösteri ve hilesi...

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    Ünlü "Maskeli İllüzyonist" yine bir numarayı daha ifşa etti.

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    Demir çubuklarla kapalı fıçıdan bir diğer fıçıya hostesi böyle geçiyor.

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    İşte o şovun sırrı...

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  • 72 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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  • 73 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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  • 74 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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  • 75 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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  • 76 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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  • 77 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    77 | 117

    Sihirbazlar tarafından sıkça kullanılan bardak mendil numarasının sırrı açığa çıktı.

  • 78 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    78 | 117

    İşte kare kare sihir numarasının ardında yatan hile...

  • 79 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    79 | 117
  • 80 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    80 | 117
  • 81 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    81 | 117
  • 82 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    82 | 117
  • 83 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    83 | 117
  • 84 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    84 | 117

    İşte o numaranın hilesi...

  • 85 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    85 | 117
  • 86 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    86 | 117
  • 87 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    87 | 117
  • 88 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    88 | 117
  • 89 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    89 | 117
  • 90 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    90 | 117
  • 91 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    91 | 117
  • 92 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    92 | 117
  • 93 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    93 | 117
  • 94 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    94 | 117
  • 95 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    95 | 117
  • 96 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    96 | 117

    SU ALTINDAN ZİNCİRLE KURTULMA HİLESİ

    Fiziksel güç ve sahte kilitler birleştirildiğinde bu sihir gerçekleşir.

  • 97 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    97 | 117
  • 98 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    98 | 117

    1983'te David Copperfield, Özgürlük Heykeli'ni tamamen yok etti. Hile çok basit bir şekilde açıklanabilir. Heykel büyük bir kumaş parçasıyla örtülmüş veya izleyicinin önüne koyulan büyük bir ekranla örtülmüştü. Anıtı aydınlatması dışında anıtın tüm aydınlatması kapandı. Bu basit hazırlık içi boşluk yanılsamasını yarattı ve ışık seti izleyiciyi kör etti. Anıt açığa çıktıktan sonra insanlar görüşlerini göremediler çünkü görüşleri geçici olarak spot ışıklarıyla bulanık kalmıştı.

  • 99 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    99 | 117

    Sihirbaz, izleyiciden birine rastgele bir karta imza atmasını ister. Ardından 4 parçaya böler ve imzalanmış kartı seyircilerin önünde sihirli bir şekilde eski haline getirir. Sırrı oldukça basit: illüzyonist cebinde katlanmış bir karta sahip ve imzalanmış kartı onunla değiştiriyor. Gizli kart yırtılır ve imzalanmış kart mükemmel güvenlidir.

  • 100 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    100 | 117

    Sadece nasıl durması gerektiğini biliyor.

  • 101 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    101 | 117

    İzleyiciler tarafından kuşatıldığında büyük bir kamyon nasıl yok edilir? Kolay! Yapmanız gereken tek şey kamyonun üzerinde özel bir örtü örtmek. Perdeleri çıkardığınızda, kamyon artık yok. Şimdi neden bu numaranın yalnızca TV'de görülebileceğini anlıyorsunuz.

  • 102 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    102 | 117

    Sırrını bildiğinde 1 doları 100 dolara çevirmek o kadar kolaydır. Bir sihirbaz 1 doları özel bir şekilde katlar ve parmaklarının arkasına gizler. Ardından kimsenin görmediği şekilde 100 doları dikkatlice yer değiştirir.

  • 103 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    103 | 117

    Kılıcını yutmayı öğrenmek yıllar sürebilir, çünkü son derece tehlikeli bir uygulama. Hile birçok fiziksel ve psikolojik hazırlık gerektirir. İllüzyonist kafasını boğazını ve karnını düz bir çizgi haline getirir ve kılıçtan zarar görmeyecek şekilde konumlandırır.

  • 104 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    104 | 117

    'Suyu buz yapma' numarası için bir cam bardak ve bir kapalı bardağa ihtiyacınız var.

  • 105 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    105 | 117

    Cam bardaktaki suyu kapalı bardağa boşaltın.

  • 106 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    106 | 117

    İki bardağı da gösterin.

  • 107 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    107 | 117

    Kaplı bardaktaki buzu boşaltın.

  • 108 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    108 | 117

    Hilesi ise kapalı bardağın içine sünger koymak.

  • 109 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    109 | 117

    İşte sıkıca girmiş ve görünmeyen sünger.

  • 110 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    110 | 117

    Buzları önceden içine atın. Numaranızı yapın.

  • 111 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    111 | 117

    'Bozuk parayı kaybetme' gösterisi için sihirbaz olmanıza gerek yok.

  • 112 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    112 | 117

    İşte hilesi...

  • 113 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    113 | 117
  • 114 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    114 | 117
  • 115 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
    115 | 117
  • 116 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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  • 117 Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı
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