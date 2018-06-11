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1983'te David Copperfield, Özgürlük Heykeli'ni tamamen yok etti. Hile çok basit bir şekilde açıklanabilir. Heykel büyük bir kumaş parçasıyla örtülmüş veya izleyicinin önüne koyulan büyük bir ekranla örtülmüştü. Anıtı aydınlatması dışında anıtın tüm aydınlatması kapandı. Bu basit hazırlık içi boşluk yanılsamasını yarattı ve ışık seti izleyiciyi kör etti. Anıt açığa çıktıktan sonra insanlar görüşlerini göremediler çünkü görüşleri geçici olarak spot ışıklarıyla bulanık kalmıştı.