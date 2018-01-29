Elazığ'ın 4 ilçesine bağlı 15 bölge, terör operasyonları nedeniyle 15 Kasım 2018'e kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Elazığ Valiliği, 4 ilçeye bağlı 15 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 15 Kasım 2017-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu'nun 20.11.2017 tarihli 2017/11025 sayılı kararı ile 1 yıl süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır."

SİİRT'TE 4 BÖLGE, ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Siirt merkeze bağlı Yazlıca, Çaçi, Yassıdağ ve Çizmeli-Akmeşe bölgeleri, 31 Aralık 2018'e kadar geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

Siirt'te merkeze bağlı 4 bölgenin 1 yıllık geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesiyle ilgili Siirt Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"22/12/2017 tarihli ve 2017/1173 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu´nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan Yazlıca Dağı bölgesi, Çaçi Dağı bölgesi, Yassıdağ bölgesi ile Çizmeli-Akmeşe bölgeleri 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ile güven ortamının sürdürülmesi amacıyla girişleri yasaklanmıştır."

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