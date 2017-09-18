Sıla'dan muhteşen gazino performansı

Bir etkinlikte sahne alan Sıla, gazino performansıyla tam puan aldı. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, ünlü şarkıcıyı dinleyenler arasında sevgilisi Ahmet Kural’ın yanı sıra Murat Cemcir, Gökçe Bahadır, Sercan Badur, Funda Eryiğit ve Enis Arıkan da vardı.

Sıla’nın, şarkılarını söylerken sık sık Ahmet Kural’la göz teması kurması dikkatlerden kaçmadı. Sıla, Türk sanat müziği şarkıları söyledi.