Sıla kitap standı açtı

HT Magazin’de yer alan habere göre, üç saat boyunca sevilen parçalarını seslendiren ünlü popçu, şarkı aralarında yaptığı esprilerle seyircileri güldürdü. Saadet Işıl Aksoy, Çelik, Seray Sever gibi isimlerin de izlediği konser öncesi fuaye alanına kurulan stantta Sıla’nın ‘Anlatsam Geçer mi’ adlı kitabı satıldı.

Sıla’nın hayranları 15 TL ’den satılan kitaplara yoğun ilgi gösterdi.

Sıla konserde şarkılarının yanı sıra şıklığıyla da göz doldurdu.