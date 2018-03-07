Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, bir dönem adı Murat Dalkılıç’la anılan Makal “Hayatımda biri yok. Çirkin erkek seviyorum galiba, ne zaman sevgilim olsa tüm arkadaşlarım çirkin buluyor. Yanıma yakıştıramıyorlar. Şaka bir yana evlenecek kadar ciddi olmadığı sürece hayatıma bir erkeği almam” diye konuştu.





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