Silvio Berlusconi: Milan, finansal krizi atlatabilmiş değil!

Milan, Nisan 2017'de Silvio Berlusconi tarafından Çinli bir konsorsiyum olan Sino-Europe Investment Management Changxing'e satılmıştı. Berlusconi, yıllardır büyük hissedarı olduğu kulübün yüzde 99,3'ünü devretmişti. Kırmızı-siyahlılar, bu devirden yaklaşık 740 milyon Euro kazansa da finansal problemlerini giderebilmiş değil. Kulübe 30 yıldan fazla süre başkanlık yapan Berlusconi, kulübün hâlâ finansal sıkıntıları atlatamadığını söyledi.
YENİDEN SATIŞ GÜNDEMDE!
Berlusconi, kulüp sahibi olan Yonghong Li'nin sessiz kalmasının kötüye işaret olduğunu vurgularken "Eğer takım kötü devam ederse Amerikalı bir yatırım şirketi bahar aylarında kulübü devralacak. Ancak bu kötü gidişata engel olunamazsa kulüp Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak ve böylece 100 milyon Euro'luk bir gelirden olunacak." ifadelerini kullandı. Satın alınma sürecinde fon desteği veren ABDli yatırım şirketi, Çinli konsorsiyum'un taahhüt ettiği bedeli ödemediği takdirde kulüp hisselerinin büyük kısmının sahibi olacak.
İtalya devi bu sezon 200 milyon Euro'ya yakın bedelle 11 transfer yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Ligde oynadığı ilk 5 maçın 4'ünü kazanan Milan, son 4 karşılaşmasından ise sadece 1 puan çıkarabildi. Vincenzo Montella'nın öğrencileri sırasıyla Sampdoria, Roma, Inter'e kaybetti, Genoa ile 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, 9 maç sonunda topladığı 13 puanla 11. sırada yer alıyor. Milan, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ise 3 maçta topladığı 7 puanla 1. sırada bulunuyor.
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