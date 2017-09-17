Simon Kjaer'den Kadın Milli Futbol Takımı için eşit prim açıklaması

6 Ağustos'ta sona eren 2017 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda final oynayan ve ev sahibi Hollanda'ya 4-2 kaybeden Danimarka Milli Takımı'nın aldığı prim miktarları, ülkede anlaşmazlık çıkardı. Ülkenin oyuncu sendikası ve Danimarka Futbol Federasyonu, gerçekleştirdikleri müzakerelerde henüz ortak noktaya varamazken bu konuya ilişkin bir açıklama da yakından tanıdığımız Simon Kjaer'den geldi.





VG Sporten'inde yer alan habere göre bu yaz Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan başarılı savunmacı, kadınların da kendileri gibi aynı haklara sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Danimarka Futbol Federasyonu'na "Yıllık 500 bin Danimarka kronundan vazgeçebileceğimizi federasyona ilettik. Biz ne alıyorsak kadınlar da aynısını almalı." ifadeleriyle buna yönelik adım attıklarını açıkladı.

simon kjaer

Danimarka Futbol Federasyonu

Danimarka Kadın Milli Futbol Takımı