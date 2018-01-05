Cadde’nin haberine göre, Sinan Akçıl, muhabirlerin “Sizin düğününüzü ne zaman göreceğiz?” sorusuna, "Hiç göremeyeceğiz” cevabını verdi.

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Romen sevgilisi Otilia’yla şu an görüşemediğini belirten başarılı popçu, "Bakalım ilerisi ne gösterecek? Ama ayrılırsam ben de furyaya uyabilirim, bir oyuncuyla birlikte olabilirim. Şu an aday yok ama artık dizileri takip edeceğim” diyerek, adeta güzel oyuncu Hande Erçel’le aşk yaşayan meslektaşı Murat Dalkılıç'a taş attı.



"HADİSE İYİ BİRİ"



Sinan Akçıl, katıldığı bir programda Hadise ve ablasının fotoğrafı gösterilince “Birini seviyorum birini hiç sevmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu konuya açıklık getiren ünlü şarkıcı "Ben küçük olanı seviyorum. Hadise iyi biri gerçekten ama ablası değil” dedi. “Aşk mı besliyorsunuz hala?” sorusunu ise "Yok ya, sizleri nasıl seviyorsam Hadise’yi de öyle seviyorum" şeklinde yanıtladı.