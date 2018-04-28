Cadde'nin haberine göre, müzisyen babasını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Akçıl, “En çok saygı duyduğum müzik adamını ağırlamaktan gurur duyuyorum. Babamla bir projemiz olacak. Saim Akçil ve oğlu Sinan Akçıl… Onun da bugün ilk denemesini burada yapacağız. Bugün benim başım dikse babam sayesindedir” ifadelerini kullandı.

Saim Akçil ise "Oğlumla büyük bir projeye imza atmak önemli bir olay. Bugün ki programa çıkmamız onun bir öncü işareti olsun istiyorum. İnşallah daha büyük projelere imza atacağız” şeklinde konuştu.

ÖNCE ÖDÜL SONRA YAYIN

Gülben Ergen, ödül töreninden çıkıp canlı yayına koştu. Yayın için kırmızı bir elbise tercih eden Ergen, “Sinan ‘Bay Doğru Bayan Yanlış’ şarkımın sözlerinin yazarı. Uzun zamandır görmemiştir. Hem TRT olduğu hem de Sinan rica ettiği için geldim. Ailesinin de burada olması çok güzel” dedi.