Dünyanın 7 büyük ekonomisinin G-7 Zirvesi’ne paralel olarak Çin’in Şandong Çingdao kentinde düzenlendiği Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den, Türkiye ve İran ile Suriye’de yapılan işbirliğine övgü geldi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Hindistan ve Pakistan’ın asil üye olarak ilk kez katıldığı zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, “Suriye’de terörle mücadelede ciddi sonuçlar elde edildi. Rusya, Suriye hükümeti, İran, Türkiye ve Kazakistan’ın da aralarında bulunduğu partnerlerimiz sayesinde ülkedeki terör faaliyetleri önemli oranda yok edildi” dedi. Suriye nüfusunun yüzde 90’ının yaşadığı bölgelerin Şam yönetiminin kontrolüne geçtiğini belirten Putin, ülkede siyasi yolla çözümün önünün açıldığını kaydetti. Soçi’de ocak ayında gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde varılan anlaşmalardan bahsettiğini vurgulayan Putin, Şam’ın BM’ye yeni Suriye Anayasası’nı yazacak anayasa komisyonu adaylarının listesini gönderdiğini dile getirdi. Putin, Şam’ın adaylara teklifler de gönderdiğini ekledi.

ŞİÖ 1996’da Pekin ile Moskova’nın girişimiyle kurulduğunda Çin, Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan ile yola çıkılmıştı. Sırada ise tam üyelik için İran, Moğolistan, Afganistan ve Belarus bekliyor. Türkiye ise ŞİÖ partner ülkeler listesinde yer alıyor. Örgüte diğer partner ülkeler Ermenistan, Azerbaycan, Nepal, Sri Lanka ve Kamboçya.

TRUMP-PUTİN ZİRVESİ VİYANA’DA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın olası zirvesinin, Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşmesi planlanıyor. Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, bu olasılığı henüz teyit edemediklerini söyledi. Trump, Putin ile bir araya gelebileceğini, hatta Washington’da ağırlayabileceğini açıklamıştı. Putin ise dün ŞİÖ Zirvesi’nde “Trump ile görüşmeye hazırım” demişti.

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