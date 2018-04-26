HT Magazin'de yer alan habere göre, 20 Nisan’da vizyona giren film, Bursa’da ve tamamı Bursa kaynaklarıyla çekilen ilk korku filmi olmasının yanında, sahip olduğu bilim-kurgu referanslarıyla da Türkiye açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.



H. Mücahit Pehlivan’ın Büşra Ak’la birlikte yazıp yönetmenliğini de üstlendiği filmde başrolleri Celal Bıyıklı, Çağlar Ozan Aksu, Sinem Yılmaz, Mutlu Dereli, Kerime Ceren Obenik ve Gökçe Kurt paylaşıyor.

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