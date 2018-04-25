Galatasaray'da tek hedef Beşiktaş'ı devirmek!

Süper Lig’de bu pazar sezonun belki de en kritik maçına çıkacak olan G.Saray, Beşiktaş’ı yenerek, son 3 haftaya lider girmenin hesaplarını yapıyor.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; bu sezon evinde F.Bahçe derbisinde alınan beraberliğin dışında tüm maçlarını kazanan Cimbom, dış sahada ise 7 mağlubiyet alarak ‘İçerde Aslan, dışarıda kedi’ görüntüsü çizmişti. Buna rağmen Terim geldikten sonra ilk yarıda deplasmanda yenildiği tüm rakiplerinden rövanşı alan Sarı-Kırmızılılar, Vodafone Park’ta Beşiktaş’a karşı aldıkları 3-0’lık mağlubiyeti de telafi etmek için kenetlendi.

MALATYA’YA DA YENİLMİŞTİ

Ligin ilk yarısında Trabzon, M.Başakşehir, Beşiktaş ve Y.Malatya’ya dış sahada boyun eğen Aslan; Trabzon ve Başakşehir’le hesabı kapatmıştı. Cimbom, Beşiktaş ve Y.Malatya’yı da bu halkaya eklemek istiyor. G.Saray, ilk yarıda berabere kaldığı Antalya’yı Türk Telekom Stadı’nda 3-0’la geçerken, Kadıköy’de 0-0 berabere kaldığı F.Bahçe’yle ise evinde yine yenişememişti.

LİDER, DERBİ İÇİN START VERDİ

Aytemiz Alanyaspor müsabakasının ardından 2 gün izin yapan Sarı-Kırmızılı takım, dün Florya’da derbi hazırlıklarına başladı. Terim yönetimindeki çalışmada futbolcuların oldukça hırslı olduğu bildirildi.