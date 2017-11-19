Şirketlerin kur riskinin yönetilmesi için 1 ay boyunca 3 milyar dolar satacak

Kurda son dönemde yaşanan yükselişin ardından, Merkez Bankası harekete geçiyor. Banka hafta sonu olmasına rağmen, reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla hazırladığı yeni ürünü, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verildiğini dün duyurdu.



Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci geçtiğimiz günlerde bu ürün üzerinde çalışıldığını açıklamış, ancak tarih ve tutar belirtmemişti.



‘KURDAKİ BASKIYI AZALTACAK’



Bankadan dün yapılan açıklamada ihalelere ilişkin takvim de yayınlanırken, toplam 350 milyon dolar tutarındaki ilk ihale yarın yapılacak. Açıklamada, 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar dolar olmasının planlandığı belirtilerek, 2018 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin ise kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.



Merkez Bankası’nın 1 ay boyunca yapacağı ihalelerle piyasaya önemli miktarda döviz vereceğini ve kurdaki baskıyı kıracağını belirten bankacılar, doların son dönemde küresel anlamda değerlendiğine dikkat çekerek, bu hamlenin kurda bir rahatlama ve gevşeme yaratmasını öngörüyor. Öte yandan Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, ihalelere döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar katılabilecek. İhalelerde vade ise 1, 3 ve 6 ay olarak gerçekleştirilecek ve ihale tarihlerine ilişkin takvim kamuoyuna düzenli olarak duyurulacak.



İhalelerin geleneksel (çoklu fiyat) yöntemle gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, “Çoklu fiyat yöntemine göre ihaleyi kazananların işlemleri, kendi teklif fiyatlarından gerçekleştirilmektedir. Her bir bankanın ihalede verebileceği maksimum teklif tutarı toplam ihale tutarının yüzde 20’si ile sınırlı olacaktır” bilgisine yer verildi.



TL UZLAŞMALI DÖVİZ İŞLEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?



Peki firmaların döviz kuru riski koruması sağlayacak Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri nedir ve nasıl çalışacak? Vadeli döviz sözleşmeleri, döviz kuru riski yönetiminde en çok kullanılan ürünler arasında yer alıyor.



Buna göre, işlemlerde vadeli olarak belirlenen döviz kuru ile vade tarihindeki döviz kuru arasındaki fark, Türk Lirası olarak el değiştirecek. Bu şekilde, reel sektörün kur riski yönetimine katkı sağlarken, ürünün yapısı gereği Merkez Bankası rezervleri de etkilenmeyecek. Bu işlemlerin ihale yoluyla döviz piyasası üyesi bankalar üzerinden gerçekleştirilmesi söz konusu olacak.





Not artışı için iki şart



Türkiye ile ilgili yıllık kredi analizi raporunu yayımlayan Moody’s, Türkiye’nin kurumsal ortamı ve rekabetçiliğinde gelişim, hassaslıklarında da yapısal azalmalar görüldüğü takdirde ülkenin kredi notunun yukarı çekilebileceğini paylaştı.



Yüzde 2.5 teminat var



Öte yandan bankalar, vade süresince Merkez Bankası nezdinde vadesi gelmemiş döviz pozisyonlarının yüzde 2.5’i oranında teminat bulunduracak.

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Sefer Yüksel

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