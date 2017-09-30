Sivasspor: 3 - Antalyaspor: 1 (MAÇ SONUCU)

Antalyaspor'un yeni teknik adamı Leonardo da kırmızı beyazlılara çare olmadı.

Maça hızlı başlayan Sivasspor, Hakan Arslan'ın 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar 38'i gösterdiğinde ise Hakan Arslan yine sahneye çıktı ve fark 2 oldu. Bu golün 4 dakika sonrasında 42. dakikada Hakan Arslan hat-trick yaptı ve bu golle birlikte devre 3-0 sona erdi. Bu hat-trick, Hakan Arslan'ın kariyerinde yaptığı ilk hat-trick oldu.

İkinci yarıya gol ve goller bulmak için başlayan Antalyaspor, 57. dakikada Sivasspor'un 10 kişi kalmasıyla ataklarını arttırdı. 57. dakikada Delvin N'Dinga kırmızı kart gördü ve Sivasspor 10 kişi kaldı. Kartın 3 dakika sonrasında Djourou, Nasri'nin asistinde farkı 2'ye indirdi.

Bu golden sonra Sivas'ta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 3-1'lik Sivasspor galibiyetiyle sona erdi. Sivasspor, bu 3 puanla birlikte 9. sıraya kadar tırmandı ve haftayı 9 puanla kapattı. Antalyaspor ise 6 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)

SİVASSPOR: Rochet (xx)- Auremir (xx), Bjarsmyr (xxx), Dyakov (xxx), Ziya (xxx)- Emre (xx) 8Dk.90 Elderson), Hakan Arslan (xxxx), Ndinga (xx), Rybalka (xx) (Dk.87 Galip), Bifouma (xxx) (Dk.69 Rıdvan xx)- Kone (xxx)

ANTALYASPOR: Ferhat (x)- Celutska (xx), Johan Djourou (xx), Diego (x), Sakıb (x) (Dk.82 Aydın) - Maicon (xx) (Dk.72 Deniz x), William Vainqueur (xx), Samir Nasri (xx), El Kabir (x)- Fernando (x) (Dk.59 Menez xx), Eto (xx)

GOLLER: Dk.6, 38, 42 Hakan Arslan (D.G. Sivasspor)- Dk.60 Johan Djourou (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.57 Ndinga (D.G. Sivasspor)

SARI KARTLAR: Bifouma, Hakan Arslan (D.G. Sivasspor)- Maicon, Diego, Fernando, William, Sakıb (Antalyaspor)



İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

6'ıncı dakikada sol kanattan Demir Grup Sivasspor etkili geldi. Ceza alanına soldan giren Ziya'nın yerden çıkardığı topa buş durumda Hakan Arslan dokundu ve takımını öne geçirdi. 1-0

12'inci dakikada Demir Grup Sivasspor'da bu kez Emre sol kanattan etkili girdi. İçeriye çevirdiği topa Bifouma dokundu, top üstten auta çıktı.

20'ici dakikada sol kanattan Antalyaspor serbest vuruş kazandı. Diego'nun yerden kaleye göndermek istediği top baraja çarptıktan sonra kaleci Rochet'te kaldı.

25'inci dakikada kaleci Ferhat'ın büyük hatasında ceza alanı sağ çaprazında topu kapan Kone, kaleciyi geçip çizgiden topu ağlara göndermek istedi, son anda ayak koyan savunma topu kornere çeldi.

32'inci dakikada Antalyaspor atağında Samir Nasri'nin pasında sağ kanattan hareketlenen Celutska'nın ceza alanına gönderdiği topu Fernando'dan önce kaleci Rochet altı pas içinde kontrol etti.

38'inci dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Rybalka kullandı. Ceza alanında ön direğe gönderdiği topa iyi hareketlenen Hakan Arslan kafa vuruşuyla topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

42'inci dakikada Demir Grup Sivasspor adına bu kez sol kanattan Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte sahneye bir kez daha çıkan Hakan Arslan kafa vuruşuyla topu bir kez daha filelere göndererek hat-trick yaptı. 3-0



İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

57'inci dakikada Eto'ya sert faulü sonrası Demir Grup Sivasspor'da Ndinga kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

60'ıncı dakikada sol kantta topla buluşan Samir Nasri'nin savunmanın arkasına gönderdiği topta boş pozisyonda Johan Djourou yakın mesafeden dokundu ve top filelere gitti. 3-1. Bu pozisyonda Demir Grup Sivassporlular hakemlere uzun süre ofsayt itirazında bulundu.

67'inci dakikada soldan Celutska'nın arka direğe ortaladığı topa Diego dokundu, direğin dibinden dışarı gitti.

75'inci dakikada William'ın sağdan pasında ceza alanında El Kbir yerden sert vurdu, kaleci Rochet topu kontrol etti.

85'inci dakikada Menez soldan etkili çalımlarle ceza alanına girdi, yerden çevirdiği top Samir Nasri kontrol etti. Vuruşunda savunma yatarak tehlikeyi önledi.

90'ıncı dakikada Etoo'nun pasında Diego'nun kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

90+4'te El Kabir uygun durumda sağ çaprazdan vurdu, yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma Demir Gnup Sivasspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Sivasspor-Antalyaspor