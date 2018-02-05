ERHAN TELLİ: AÇIK YAZAYIM; BU KEZ ŞAŞIRTTI

Fatih Terim’in meşhur bir sözü vardır... “Kazanmak olay, kaybetmek kolay” diye...

Böylesine kritik bir haftada Sivas’ta yapılması gereken tek şey bu maçı kazanıp ‘olay’ olmak, yapılmaması gereken tek şey ise kaybetmekti. Galatasaray olayı değil kolayı, yani kaybetmeyi seçti. Açık yazayım... Geldiği günden beri yaptığı tercihler ve değişikliklerle farkını ortaya koyan Fatih Terim, ilk kez yaptığı ilk 11 tercihiyle beni şaşırttı.

Bana göre Kayseri’de Belhanda’yı kulübeye çekip Selçuk’la başlamak ne kadar doğruysa, Sivas’ta hem Belhanda hem de Selçuk gibi iki teknik kapasitesi yüksek ismi oturtup, Donk ve Tolga gibi iki ‘kısıtlı yetenekle’ maça başlaması, bir o kadar yanlıştı.

Tamam, hocanın bu zor deplasmanda iki sert oyuncusuyla tabiri caizse ‘taş gibi bir orta saha’ kurgulamak istemesini anlarım. Ancak bu ‘taş gibi orta saha’ oyuncularının, sadece kesen oyuncular olup da oyun kurgulayamayan adamlar olduğunu es geçmesini anlayamam...

Tabii hocanın bu tercihi bile, Nagatomo’nun geri pasıyla rakibe korner kazandıran Muslera’nın hediye ettiği o golün açıklayıcısı olamaz, o ayrı... Altıpasa gelen ortaya çıkamayan Muslera dışında, hemen önündeki adama kafa vurduran savunma oyuncularını da boş geçmeyelim. Ve dönelim biz yine ‘taş gibi’ orta sahaya...

Donk ve Tolga ikilisi, ilk yarıda topla bir türlü çıkamayınca, iş mecburen geriye gelerek top çıkarmaya çalışan Feghouli’ye kaldı ki, onun da bunu ne kadar başardığı meçhul. Tabii o geriye gelince boşalan forvet arkası ve yine yalnızları oynayan Gomis... Yasin desen iki maçlık yalancı bahar bitmiş. Rodrigues kopuk kopuk geliyor... Mariano’nun ise o meşhur bindirmelerinden zaten eser yok!

İkinci yarıya da ‘son şansınız’ diyerek aynı 11’le başlayan Fatih Terim, penaltıdan gelen ikinci gol sonrasında neşteri vuruyor nihayet...Tolga’yı çıkarıp, Eren’i oyuna alarak 4-2-3-1’den 4-4-2’ye dönen teknik adam, 10 numaradan çok 5 numara gibi oynayan Feghouli’yi de kenara alıp Belhanda’yı sahaya sürüyor... Hemen ardından gelen Yasin- Sinan değişikliği ile oyunun dengesi de bir anda değişiyor. Eren’le gelen gol umutları yeniden yeşertse de, maçın kaderini değiştirecek zaman kalmıyor... Sonuç, tabii ki hüsran.

G.Saray, 9 puan birden toplayıp şampiyonluk yolundaki rakipleriyle farkı açacağı haftada, bir de üstüne 3 puan birden bırakıyor.

Yazının başında dedim ya, Fatih Terim geldiği günden beri ilk kez beni şaşırttı diye...

Sanıyorum o da şimdi bu sonuca şaşırıyor. Ne diyelim; kendisinin tabiri ile ‘bu da nazar boncuğu’ olsun artık.

NAGATOMO

Japon oyuncunun sadece iki antrenmanla maça çıktığını düşünürsek iyi... ‘Beklentileri karşıladı mı’ diye sorarsak, kötü... Yine de Latovlevici’den üstün olduğu kesin.

CÜNEYT HAYDAROĞLU: TERİM VE TERCİHLERİ!

Rakiplerin tek tek puan kaybetmiş, liderlik fırsatı ele geçmiş... Çıkıp varını yoğunu ortaya koyup maçı alacaksın. Ancak G.Saraylı oyuncular, Sivas karşısında hiç oralı bile olmadı... Oynanan kalitesiz futbolun da alınan mağlubiyetin de özrü yok. Futbolcular gününde değildi tamam ama Fatih Terim’in de tercihleri tartışmaya açık. Özellikle iki defansif orta saha Donk ve Tolga ile başlayıp Selçuk gibi topu ileri taşıyabilecek, kritik paslar atabilecek bir oyuncuya forma vermemek en büyük yanlıştı. Yasin’in gamsızlığı, Feghouli ve Gomis’in de günlerinde olmamaları da geceye damga vurdu. Rodrigues yetenekli ama futbol aklı düşük. Muslera’nın yaptıkları ise artık özgüveni geçti ve şımarıklık boyutuna ulaştı! İlk gol öncesinde yaptığı hata pahalıya mal oldu. Japon Nagatomo’yu konuşmak için de biraz daha zamana ihtiyaç var. Ancak ilk intiba da pek de iç açıcı değil.

DENAYER DEVAM EDEMEDİ! CİMBOM 10 KİŞİ KALDI Kadro seçimi tartışma yaratan Fatih Terim, 2-0 geriye düşünce Eren, Belhanda ve Sinan’ı sahaya sürüp maçı karşı kaleye yıktı. Eren’in golüyle umutlanan Cimbom, 86’da sol arka adalesinden sakatlanan Denayer’in oyuna devam edememesi nedeniyle, uzatmalarla son 10 dakikayı 10 kişi oynadı. G.Saray buna rağmen Sinan’la iki kez, Donk’la da bir kez gole yaklaştı, ancak puan çıkaramadı.

Oyunu bir türlü eline alamayan, bunu için de çabalamayan G.Saray, Fatih Terim’in ruhuna aykırı bir şekilde Sivas’a teslim olunca da en büyük hastalığı olan ‘kafa’ topundan golü yedi. Bu sezon 9. kez bu şekilde canı yanan Sarı-Kırmızılı takımda çok ilginçtir ki gelen de giden de bu duruma çare bulamıyor.

G.Saray, Belhanda’nın oyuna girmesiyle Sivas’ın 1. bölgesinde daha çok görünmeye ve daha farklı oynamaya başladı. Eren’in golü umutlandırsa da maç hak edenin galibiyeti ile sonuçlandı. Terim, Belhanda’yı daha önce oyuna olsaydı belki de skor daha farklı olurdu.

BÜLENT YAVUZ: PENALTI KARARI DOĞRUYDU

Hakem Fırat Aydınus, maçı zorlanmadan yönetti. Kritik pozisyonlarda yardımcısının katkısıyla doğruyu bulunca, hakemlik adına kimseye mazeret bırakacak bir karara imza atmadı. G.Saray aleyhine verdiği penaltı, yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu’nun işaretiyle olsa da neticede, ‘eğri gemi doğru sefer’ misali tartışmasız bir penaltıydı. Denayer, rakibini tam ceza alanı içerisinde eliyle iteleyerek düşürüyor. Zaten G.Saraylılar da fazla itiraz etmedi. Peki müdahale noktası içeride mi, dışarıda mı? Dışarıda başlıyor ama içerde devam ettiği için hakem beyaz noktayı işaret ediyor. G.Saray’ın golü öncesinde Eren Derdiyok rakibini hafiften engeliyor. Ancak bu, faul için yeterli değildi. Devam kararına katılıyorum.