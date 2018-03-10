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SİVASSPOR- KASIMPAŞA

STAT: Yeni 4 Eylül

SAAT: 13:30

HAKEM: Alper Ulusoy

YAYIN: BeIN Sports 1

SİVASSPOR: Tolgahan, Auremir, Bjarmsmy, Medjani, Ziya, Hakan Arslan, N'Dinga, Bifouma, Emre, Robinho, Kone

YEDEKLER: Rochet, İbrahim, Boye, Mert Hakan, Hakan Bilgiç, Saivet, Rybalka, Serkan, Muhammet, Cyriac

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybab

KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Neumayr, Eduok, Trezeguet, Diagne

YEDEKLER: Eray, Kadem, Burak, Popov, Hakan, Hasan, İlhan, Ahmed, Murillo, Etoundi

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Ligde ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa, geçen hafta sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 30 puan ve averajla 12. sırada girdi.

Kasımpaşa'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Lacivert-beyazlı takımda Loret Sadiku, İlhan Depe ve Olivier Veigneau, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

SİVASSPOR EVİNDE KAYBETMİYOR

Sivas ekibinin ligde bu sezon sahasında oynadığı son 5 maçta bileği bükülmedi. Sivasspor, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ligin 15. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından iç sahada Beşiktaş ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, son olarak ligin 22. haftasında evinde Osmanlıspor'u 3-2 mağlup ederek, iç sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon iç sahada çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan topladı. Sivasspor bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü. Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçında da sahadan 3 puanla ayrılarak hem üst sıralardan kopmamayı hem de iç sahadaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.