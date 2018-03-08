Skechers bu sene yüzde 40 büyüyecek

Olka Spor Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kavşak, Skechers’ın şu anda 31 olan mağaza sayısının 40’a ulaşacağını ve markanın 2018 sonuna kadar yüzde 40 daha büyüyeceğini söyledi. Kavşak, şöyle konuştu:

"Markamızın değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamasıyla doğrudan alakalı bir durum bu. Biz trend yaratmak yerine yeni bir hayat tarzı yaratıyoruz. 2011 yılından beri en büyük hedefimiz rahatlık ve konforu tüm Türkiye’nin ayağına getirmekti; bunu mağazalarımızın yanında 1000’e yakın satış noktası ve online satış kanalımızla gerçekleştiriyoruz."

Skechers 2016’da 2015’e göre yüzde 74 büyürken, 2017 yılında yüzde 50 daha büyüyerek 400 kişilik istihdama ulaştı. Bu senenin sonuna kadar ise 500 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Dünyada 160’tan fazla ülkede 2600’ün üzerinde mağazasıyla hizmet veren Skechers, yıllık 160 milyon çiftten fazla ayakkabı satışıyla 2017 yılında 4.16 milyar dolar ciroya ulaştı.

TÜRKİYE'DE TOPLAM PAZAR 3.4 MİLYAR DOLAR

Yıllık kişi başına tüketilen ayakkabı adedinin 8 olduğu Avrupa’da yıllık ayakkabı harcamaları 2017 yılında 105 milyar dolara ulaştı. Yıllık kişi başına tüketilen ayakkabı adedinin 2 olduğu Türkiye’de ise bu rakam 3.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.