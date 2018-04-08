Skrtel'in golüne Osmanlıspor'dan tepki

Osmanlısporlu Musa Çağıran, Fenerbahçe maçında Skrtel'in kafa vuruşunda gol kararı veren Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

"Maça çok iyi başladık. İyi savunduk" diyen Musa, "İlk yarıda pozisyon vermedik. İkinci yarıya da iyi başladık. Bir korner atışında Skrtel'in vuruşu gol değil diye düşünüyorum. Ben Halil hocayı çok iyi tanıyorum, 'ben görmedim yardımcı hakem verdi' dedi. İlk pozisyonda yan hakeme baktım gol demiş gibi durmuyordu. 30 metreden nasıl görüp gol verdi anlamıyorum. Biz burada can çekişiyoruz, bir kararla bütün emeklerimiz boşa gidiyor. İçeride Trabzonspor'la oynayacağız. O maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.