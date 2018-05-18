Slaven Koprivnica - NK Osijek rakamlar

Hırvatistan 1.HNL maçında Slaven Koprivnica ile NK Osijek, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 40 puanlı Slaven Koprivnica 7. sırada bulunuyor, NK Osijek 56 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Slaven Koprivnica, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. NK Osijek son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 117 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slaven Koprivnica kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, NK Osijek sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler.

Slaven Koprivnica önceki hafta Rudes mücadelesinde 1-2 kazandı.

NK Osijek ise Cibalia Vinkovci maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Slaven Koprivnica, 23 gol attı ve 18 gol yedi.

NK Osijek, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. NK Osijek, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.