Slovenya'nın Sırp koçu Kokovski, tarih yazdı

Türkiye'nin eleme grubunun bir ayağı ile final sürecine ev sahipliği yaptığı Eurobasket 2017, Slovenya’nın 93-85 kazanarak kupaya uzandığı müthiş final mücadelesinin yanısıra detaylarıyla da çok konuşulacak bir turnuva olarak tarihe geçti.
Gazete Habertürk'ten Gökhan Türe'nin haberine göre Yugoslavya bölündükten sonra yoluna bir süre Sırbistan&karadağ olarak devam eden, 2007’den itibaren ise bugünkü adıyla turnuvalarda boy gösteren Sırbistan, 2009’da Polonya’da İspanya’ya kaptırdığı altın madalyadan 10 yıl sonra bu kez İstanbul’da hem de bir Sırp antrenörün çalıştırdığı Slovenya’ya finalde boyun eğdi.
MÜZMİN ASİSTAN!
Yeryüzünde oyuncu ve antrenör yetiştirme konusunda ABD ile boy ölçüşebilecek “yegane” ülke olan Sırbistan’da 17 Aralık 1971’de dünyaya gelen, sakatlıklarla kısa süren oyunculuk kariyerinin ardından 1997-98 sezonunda Partizan genç takımını çalıştırdıktan sonra ‘radikal’ bir karar vererek ABD’nin yolunu tutan 45 yaşındaki Sırp koç Igor kokoskov, gün gelip de başka bir ülke milli takımının başında, kendi ülkesinin insanlarını mutsuz edecek bir sonuca imza atacağını hesap etmemişti elbet... Gürcistan’ın başında 7 yıl başantrenörlük yaptıktan sonra, Slovenya ile geçen sene atıldığı macerada, illa ki NBA'de 17 yıldır süregelen “asistan koç” kimliğinden sıyrılıp “kendi takımının patronu” olma arzusu da vardı.
Eurobasket 2017’de maçlar ilerledikçe, Sırbistan’ın oynadığı kritik maçlara ilişkin, “Tabii ki Sırbistan’ın kazanmasını isterim” diyecek kadar da açık sözlüydü. Ancak kader, Sinan Erdem Salonu’ndaki finalde karşısına Sırbistan’ı çıkarmıştı. kokovski, bu şanssız buluşmaya karşın profesyonelliğin gereğini yaptı. Duygusallığı bir kenara bırakıp, yaptığı kontrata sadık kaldı, açıkçası işini en iyi şekilde yerine getirip, Slovenya’ya tarihinin ilk finalinde şampiyonluk yaşattı. Kokovski’nin, final maçı sonrası sarfettiği, “Slovenya basketbolu için inanılmaz bir gündü, gurur duyuyorum. Taraftarlara da çok teşekkürler buraya desteğe geldiler. Çok duygusal bir maç oynadık aslında, herkes buradaydı. Sırbistan’ı da oynadığı güzel basketbol için tebrik ediyorum” şeklindeki sözler de aslında çok şey ifade ediyordu.
- Slovenya - Kokovski
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.