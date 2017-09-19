Slovenya'nın Sırp koçu Kokovski, tarih yazdı

Türkiye'nin eleme grubunun bir ayağı ile final sürecine ev sahipliği yaptığı Eurobasket 2017, Slovenya’nın 93-85 kazanarak kupaya uzandığı müthiş final mücadelesinin yanısıra detaylarıyla da çok konuşulacak bir turnuva olarak tarihe geçti.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Türe'nin haberine göre Yugoslavya bölündükten sonra yoluna bir süre Sırbistan&karadağ olarak devam eden, 2007’den itibaren ise bugünkü adıyla turnuvalarda boy gösteren Sırbistan, 2009’da Polonya’da İspanya’ya kaptırdığı altın madalyadan 10 yıl sonra bu kez İstanbul’da hem de bir Sırp antrenörün çalıştırdığı Slovenya’ya finalde boyun eğdi.

MÜZMİN ASİSTAN!

Yeryüzünde oyuncu ve antrenör yetiştirme konusunda ABD ile boy ölçüşebilecek “yegane” ülke olan Sırbistan’da 17 Aralık 1971’de dünyaya gelen, sakatlıklarla kısa süren oyunculuk kariyerinin ardından 1997-98 sezonunda Partizan genç takımını çalıştırdıktan sonra ‘radikal’ bir karar vererek ABD’nin yolunu tutan 45 yaşındaki Sırp koç Igor kokoskov, gün gelip de başka bir ülke milli takımının başında, kendi ülkesinin insanlarını mutsuz edecek bir sonuca imza atacağını hesap etmemişti elbet... Gürcistan’ın başında 7 yıl başantrenörlük yaptıktan sonra, Slovenya ile geçen sene atıldığı macerada, illa ki NBA'de 17 yıldır süregelen “asistan koç” kimliğinden sıyrılıp “kendi takımının patronu” olma arzusu da vardı.

Eurobasket 2017’de maçlar ilerledikçe, Sırbistan’ın oynadığı kritik maçlara ilişkin, “Tabii ki Sırbistan’ın kazanmasını isterim” diyecek kadar da açık sözlüydü. Ancak kader, Sinan Erdem Salonu’ndaki finalde karşısına Sırbistan’ı çıkarmıştı. kokovski, bu şanssız buluşmaya karşın profesyonelliğin gereğini yaptı. Duygusallığı bir kenara bırakıp, yaptığı kontrata sadık kaldı, açıkçası işini en iyi şekilde yerine getirip, Slovenya’ya tarihinin ilk finalinde şampiyonluk yaşattı. Kokovski’nin, final maçı sonrası sarfettiği, “Slovenya basketbolu için inanılmaz bir gündü, gurur duyuyorum. Taraftarlara da çok teşekkürler buraya desteğe geldiler. Çok duygusal bir maç oynadık aslında, herkes buradaydı. Sırbistan’ı da oynadığı güzel basketbol için tebrik ediyorum” şeklindeki sözler de aslında çok şey ifade ediyordu.

Slovenya - Kokovski