Snapchat’in çatı şirketi Snap, ABD Sermaye Piyasası Kurumu’na yaptığı yıllık bilanço bildiriminde, kurucu CEO’su Evan Spiegel’in 2017 kazancını açıkladı.

Geçtiğmiz yıl 98 bin dolar maaş alan Spiegel, 1 milyon dolar ekstra ödemenin yanı sıra ayrıca 37 milyon sınırlı hisse senedi opsiyonu aldı. Bu hisselerin değeri ise 636,6 milyon dolar olarak açıklandı. Tüm bunlar toplandığında, Spiegel’in 2017’de 638 milyon dolar kazandığı görülüyor.

Serveti 4 milyar dolar olarak tahmin edilen Spiegel’in 2017 yılında en çok kazanan üçüncü CEO olduğu belirtiliyor.

Spiegel’in yanı sıra şirketin stratejiden sorumlu tepe yöneticisi Imran Khan’ın 100 milyon dolar, 6 ay gibi bir süredir şirkette olan baş hukuk müşaviri Michael O’Sullivan’ın ise 17 milyon dolar kazandığı açıklandı.