Snapchat, Suudi Arabistan ve Katar gerginliğine ortak oldu

Snap Inc adına konuşan sözcü, "Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel kanunlara uymak için çaba gösteriyoruz." derken, şirketin AFP'ye yaptığı açıklamaya göre yasaklama talebi haftasonu geldi.

Habere göre Suudi Kültür Bakanlığı, El Cezire'nin Discover Publisher Story adlı kanalınının kanunlara aykırı olduğunu değerlendirdi.

Suudi Arabistan, müttefik ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır ile 5 Haziran'dan bu yana Katar'ı boykot ediyorlar. Bölgedeki uzun yıllardır en büyük kriz olarak değerlendirilen boykotun bir uzantısı olduğu düşünülen yasaklama, sadece Suudi Arabistan'da geçerli.

Snapchat üzerinden El Cezire kanalına Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'dan ulaşılabiliyor.