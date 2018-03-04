Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takım kariyerine nokta koydu. Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın "Yeni bir Hollanda inşa etmek için seçim yapmak zorundaydım" sözleriyle kadroya dahil edilmeyen Sneijder, milli formadan emekli olduğunu açıkladı.

Teknik direktör Koeman, kariyerini Katar 1. Lig ekiplerinden Al Gharafa'da sürdüren Wesley Sneijder'i ziyaret etti. "Sneijder, harika bir profesyonel ve son yılların en iyi Hollandalı futbolcularından biri." ifadelerini kullanırken seçim yapmakta olduğunu vurguladı.

Milli formaya veda eden Sneijder, "Katar'a transfer olurken milli takım kariyerimi etkileyeceğini biliyordum. Ronald Koeman'ın genç oyuncularla yeni bir başlangıç yapmak istemesini anlayışla karşılıyor ve saygı duyuyorum" yorumunda bulundu.

Kariyerinde Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray gibi kulüpler bulunan 33 yaşındaki Sneijder, Hollanda Milli Takım formasını bugüne kadar 133 kez giymiş ve ülke tarihinde A milli takımla en çok maça çıkan oyuncu olarak tarihe geçmişti.