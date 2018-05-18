Roberto Soldado’dan samimi itiraflar... FB TV’ye konuk olan İspanyol yıldız Türkiye’ye övgüler yağdırırken ülkesini eleştirdi. Yıldız futbolcu “Bu ülkede en çok sevdiğim, en çok hoşuma giden şey, insanların bayraklarına duydukları aşk. Ciddi söylüyorum, çünkü İspanya’da bu kadar vatanseverlik duygusu yok ülkesine karşı. ‘Bütün ülkeler bizden iyidir, herhangi bir ülke bizden üstündür’ diye bakıyorlar. Örneğin İspanya’da hiçbir maçtan önce İspanya Milli Marşı okunmuyor, sadece Kral Kupası finalinden önce okunuyor İspanya Milli Marşı. Ve kendi marşlarını ıslıklıyorlar. Türkiye’de insanların ülkesine duyduğu aşk benim en özenerek baktığım durum bir İspanyol olarak” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER